智原推先進封裝協作平台 支援多源小晶片封裝整合

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-10 20:35

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ASIC 暨 IP 業者智原 (3035-TW) 今 (10) 日宣布，推出先進封裝協作服務平台以整合垂直分工的小晶片(Chiplet)。此項服務透過整合源自不同供應商或半導體廠的小晶片來簡化整體先進封裝流程，為客戶提供設計、封裝和生產等核心服務。

智原指出，在現今的小晶片時代，先進封裝產能提升也遇到了瓶頸，自家新協作平台有效整合小晶片、HBM 高頻寬記憶體、中介層以及 2.5D/3D 封裝的垂直分工供應商，提供小晶片設計、測試分析、生產規畫、外包採購、庫存管理及 2.5D/3D 先進封裝服務來應對這一挑戰。

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智原看好，該服務平台可根據客戶不同的需求提供一站式的完善解決方案，具備靈活的服務和商業模式，並確保中介層及 HBM 記憶體等關鍵元件的持續穩定供應，彰顯智原對產品可靠性、長期供應和營運持續性的承諾。