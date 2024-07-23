智原推22奈米新IP 強化布局影像介面

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-23 16:15

ASIC 暨 IP 業者智原 (3035-TW) 今 (23) 日宣布，MIPI D-PHY 和 V-by-One PHY IP 已完整涵蓋聯電 55 奈米至 22 奈米製程，為市場提供兼具成本及效能的解決方案。這些高速影像介面解決方案主要適用於 AIoT、工業、消費電子和汽車等應用，累計出貨量已超過 1 億顆，量產品質可靠性經過廣泛驗證。

智原持續為 ASIC 服務與矽智財授權模式，提供優異的影像介面解決方案，新發布的 22 奈米 MIPI D-PHY IP 提供低功耗 0.8V 工作電壓版本，相較於先前的 28 奈米方案，功耗降低了 12%，IP 面積減少了 10%，同時支援多個傳輸速率 80Mbps 至 2.5Gbps 的 TX 通道，特別適用於高解析或高幀率影片應用。

此外，智原為搭配各種不同接口的 CIS 模組輸入，也提供客製化的 RX IO 組合，以彈性的數據和時脈通道配置滿足不同設備接口的需求。

智原的 22 奈米 V-by-One HS PHY IP 符合 V-by-One HS V1.4/1.5 標準，支援每通道 600Mbps 至 4Gbps 的傳輸速率，相較於 28 奈米 V-by-One，22 奈米的低功耗版本在 0.8V 操作電壓下，功耗降低了 20%，IP 面積減少了 30%。

22 奈米 IP 也支援數據加擾與 CDR（時脈資料恢復）功能，可有效解決訊號扭曲（skew）的問題並降低 EMI 的影響。