〈智原法說〉Q3營收估季增1成 IP及NRE業績再拚新高

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-30 19:55

ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (30) 日召開法說會，公司表示，第三季矽智財 (IP)、委託設計服務(NRE) 及量產業務可望同步成長，其中，IP 與 NRE 業績可望再創新高，整體營收估季增 1 成，毛利率則因產品組合變動，估較上季微幅下滑。

智原第二季營收 26.49 億元，季增 2.7%，年減 9.2%，毛利率 47.1%，季增 0.6 個百分點，年增 3.5 個百分點，營益率 9.7%，季減 2.6 個百分點，年減 4.6 個百分點，稅後純益 2.61 億元，季減 6.9%，年減 36.9%，每股稅後純益 1 元。

智原補充，公司上半年完成許多佈局，包含併購、現金增資及策略投資，為公司長期發展奠定基礎，雖然今年量產受到庫存調整影響，但在設計環境、設計資源及夥伴關係等多個面向佈局持續進行，以銜接先進製程及先進封裝的廣大需求。

另外，智原也在第二季加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟 (Intel Foundry Accelerator Design Services Alliance)，此合作可以滿足客戶對先進應用的需求，同時擴大公司於先進製程之潛在市場，為公司帶來新一波 ASIC 商機。

智原指出，第二季在先進製程案件快速擴展並獲客戶肯定，已成功取得數件國際客戶先進製程 ASIC 開案，挹注 NRE 營收再創單季新高，整體上半年 Design win 金額已超過去年全年，先進製程及先進封裝相關案件數量大幅增加。

展望第三季，智原表示，三大產品別皆較上季成長，IP 及 NRE 可望再創單季新高，看好未來成長將由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動，公司在先進製程除了提供 SoC 設計，也會將價值鏈延伸，依照客戶需求提供先進封裝或設計支援，將原本的價值擴大。