李長庚提五大建議 期許資產管理成台灣護國群山

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-11 01:23

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金管會推動亞洲資產管理中心政策目標，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚 10 日於高峰論壇上提出五大建議，力促法規進一步鬆綁，他直言，台灣信託法是一大障礙，讓很多有錢人不能愛台灣，只有進入戶口名簿的名字才能是受益人，導致家族傳承資金都跑去海外做財管，不過，李長庚認為，這次政府跨部會動起來，「嗅到不太一樣的感覺」，金融業界都充滿期待，期許資產管理成為台灣護國群山之一。

李長庚指出，香港、新加坡目前資產管理市場很大，關鍵在於是管別人的錢、管第三方的錢，韓國雖然不是一個資產管理中心，但他們管好自己的錢，只有台灣的 AUM 外流資金大約是留在本土的 3 倍，我們自己本身沒有一個好的資產管理模式，使得我們的錢外流到新加坡、香港或東京，如果現在能趁這個機會，來建設台灣資產管理中心，我們就有機會把自己的錢管好，壯大規模之後就可管第三方的錢。

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觀察各國金融監理面向，早期日本、韓國的法制跟台灣一樣，都比較正面表面的規範，不過，日本近年開始改革，他們的金融服務提供法規範可銷售商品都是採負面表面，韓國法規整合後，改用概括式表面可銷售的金融商品，如此一來，就能讓整個金融商品有更大的彈性。

李長庚直言，台灣在這方面比較辛苦一點，因為我們本身有很強的製造業，在稅制的考量上不能只考慮金融服務業，所以無法適用香港稅制來思考，但在此之外，可審酌有沒有彈性的空間、戰略性的稅制可以來支持資產管理中心的發展。

李長庚提出五點建議，首先，台灣很多人擔心退休準備不足，許多調查顯示，勞退自提自選方案獲得許多民眾支持採雙軌制，也就是說，一面保有現行政府的保證收益機制，另外開放自提自選，讓有意投資者自負盈虧。從近 10 年報酬來看，新制勞退基金年化報酬率為 4.76%，但大盤上漲超過 11%，李長庚打趣地說「這樣勞工是否能申請國賠」，但事實就是，光是投資指數就比政府基金操盤績效還高出一倍以上，未來亞洲資產管理中心成立、壯大，這一塊是否也能稍微鬆綁讓平台來管理。

其次是借鏡日本的 NISA(少額投資非課稅制度)，這對退休族及年輕人是很大的助益，李長庚認為，台灣也應實施 TISA，對於稅制影響真的很小，按照投信顧公會提出的版本，希望提供每人每年 2.4 萬元的投資列舉扣除額，5 年才能享受列舉扣除好處，直言有點嚴苛，不過，若能推行 TISA，相信對於資本市場發展、證交稅收入不會差太多，希望主管機關能夠思考怎麼樣幫助年輕人及早開始投資理財，並為退休生活做準備，同時也可減緩未來高齡化社會的負擔。

事實上，2017 年時，時任金管會主委顧立雄就有在爭取 TISA，直到現在還在爭取，李長庚說，國父孫中山武昌起義歷經十次才成功，大家不用拋頭顱、灑熱血，只要持續努力爭取 TISA 落地就可以了。

第三，有沒有可能透過證券化機制，上架更多金融商品，讓資金有去處，像是近期很夯的債券 ETF，以往都是保險公司在投海外債券，券商一張單子就能下單，後來透過投信包裝，普及到一般民眾也能購買債券，業者也可賺到包裝、管理、行銷的錢。

此外，Reits 開放投信發行的修法正在立法院等候三讀通過，事實上，台灣早在 2003 年通過 Reits 條例，國泰就是最早推出產品的業者之一，但施行迄今，在 Reits 市場上，台灣不論檔數與金額皆遠遠小於其他晚進的國家，像是新加坡、馬來西亞等，應思考落後的緣由。

第四，利用壽險資金做大投信當平台，吸引人才及第三方資金。李長庚表示，壽險和投信整合就能擴大效益，國泰人壽即是如此，已把部分資產、投資團隊轉到投信，希望把投信平台做大。

不過，李長庚直言，有許多限制應該拿掉，舉例來說，投信業者買任何單一公司的投資上限不得超過 10%，假設有 10 家保險公司委託國泰管理，10 家加起來是 10%，也就是說每家只能投 1%，但自己投就可以到達 10%，雖然涉及經營權等問題，但相較國外，目前只有中國有類似的規範，其他國家幾乎沒有這種不合理限制，這樣會讓資產管理長不大，希望主管機關有其他的思維，更多的法規調適。