Google廣告技術有害市場競爭 第二起反壟斷案將開庭

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-09 19:40

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Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周一 (9 日) 將在維吉尼亞州亞歷山卓 (Alexandria) 面對美國反壟斷審判，美國司法部將試圖證明該公司扼殺線上廣告技術領域的競爭，這是這家搜尋引擎巨擘最近第二次與司法部攤牌。

檢察官表示，Google 參與了一項複雜的計畫，透過收購、限制客戶如何使用其工具，以及涉嫌操縱廣告拍賣，來主導網站廣告工具。Google 在很大程度上主導科技基礎設施，透過每秒 15 萬次的線上廣告銷售，替網站上的新聞和資訊流動提供資金。

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Google 否認這些指控，稱這些指控曲解 Google 開發技術和服務自己客戶的合法努力。該公司表示，檢察官忽視數位廣告市場是如何轉向應用程式和網路電視，而 Google 在這些領域面臨激烈的競爭。

對於美國執法機構挑戰所謂的大型科技公司壟斷的努力來說，此案是一個重要案件，這些壟斷行為跨越川普和拜登兩屆政府。

如果美國地區法官 Leonie Brinkema 認定 Google 違反法律，她將考慮檢察官要求 Google 至少出售廣告管理平台 Google Ad Manager 的請求，該平台包括 Google 的出版商廣告伺服器和廣告交易平台。

根據股票分析師 Wedbush 的研究，Google 的廣告技術工具在 2020 年貢獻 200 億美元，占公司總營收的 11%，當年的營業利潤約 10 億美元，占 2.6%；Google Ad Manager 在 2020 年占該公司總收入的 4.1%，占營業利潤的 1.5%。

Google 的辯護團隊由律師事務所 Paul, Weiss 的合夥人 Karen Dunn 領導，她曾指導過包括副總統賀錦麗在內的幾位知名民主黨人的辯論準備工作。

政府的法律團隊由去年加入司法部的資深出庭律師 Julia Tarver Wood 領導。在此之前，她曾在律師事務所 Paul, Weiss 擔任保險公司美國國際集團 (AIG-US)、萬事達卡 (MA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的代理。

為期數周的庭審預估將有來自 Google、數位廣告領域的競爭對手，如 Trade Desk (TTD-US) 和康卡斯特 (CMCSA-US)，以及新聞集團 (NESA-US) 和甘尼特 (Gannett) 等出版商的證人出庭，檢方稱這些出版商因 Google 的行為而受到損害。

此案是美國司法部幾起挑戰所謂的大型科技壟斷的案件之一。