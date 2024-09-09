台達電印度新總部啟用 計劃將當地員工人數增加一倍

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-09 20:47

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台達電 (2308-TW) 周一 (9 日) 啟用位在有「印度矽谷」之稱的南部大城班加羅爾 (Bengaluru) 新總部大樓和研發中心，並且表示計劃在未來五年內將當地員工增加 3,000 人，目前約有 3,500 名員工。此舉可見印度在全球科技產業中的地位逐漸攀升。

據了解，台達電目前在印度與有 3 個研發中心，該公司還表示將把當地總部從古爾岡 (Gurgaon) 移到班加羅爾，好更接近其鄰近坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 的製造基地。

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台達電印度區總裁林正彬表示：「我們認為班加羅爾是吸引更多人才的合適地方，也是我們未來發展的合適地方。」他還說，新總部大樓和研發中心不僅增強台達電在印度研發的能力，也強化全球布局。

新的研發中心是台達電在印度投資 5 億美元計畫的一部分。雖然早在 2015 年至 2016 年宣布這一消息，但執行延遲的部分原因是新冠病毒大流行。

根據產業機構 Nasscom 的數據，隨著印度從一個低成本的後台辦公地點發展成為一個高價值的創新中心，過去兩年，海外公司在印度開設了 118 個全球能力中心 (Global Capability Centres, GCCs)，總數超過 1,620 個。