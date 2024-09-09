彰化銀行氣候治理與行動  獲環境部及政大企業永續雙肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-09 20:24

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彰化銀行 (2801-TW) 推動企業永續轉型，由內而外驅動 ESG 全方位發展，落實氣候治理與減碳行動，相關推動成果獲環境部第 6 屆「國家企業環保獎－銀級獎」之殊榮。此外，彰銀將氣候風險納入風險管理最高遵循準則，建立完整氣候風險管理程序發布之「氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書」，並獲政大企業永續管理研究中心「TCFD 報告書評鑑－績優銀行」肯定，突顯彰銀在氣候行動之卓越成果。

面對全球淨零浪潮，彰化銀行積極擘劃自身減量路徑，於今年 5 月通過科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 目標審核，設定範疇一及二於 2030 年較基準年減碳 42% 之目標。另為落實減量承諾，推動碳盤查 (Carbon inventory)、碳減量 (Carbon reduction)、碳中和 (Carbon neutral)、碳足跡 (Carbon footprint) 及碳權 (Carbon credit) 等「碳 5C」行動，透過碳盤查掌握全行溫室氣體排放狀況及減碳熱點，擬定減碳策略及措施，有效使 2023 年排碳量較基準年減少 17%。

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彰銀表示，以減量成效卓著之分行為碳中和標的，制定每年新增一處碳中和分行的計畫；此外，將碳盤查觸角從營業據點延伸至金融業實體商品，藉由向供應商揭露信用卡碳排放量，希冀帶動供應鏈共創減碳機會；為接軌我國氣候變遷因應法之碳權與碳交易趨勢，彰銀透過執行溫室氣體自願減量專案，於監測後可申請取得碳權，朝淨零轉型邁進一大步。

彰化銀行身為機構投資人及資金提供者，以帶動企業永續轉型及低碳經濟為己任，透過制定氣候風險管理政策，辨識、評估氣候變遷帶來的風險與機會，據以進一步規劃及啟動「減緩」與「調適」之氣候行動，針對重點資產類別設定相應減量目標之計畫，並持續採用 PCAF 方法學計算投融資業務碳排放量，致力與投融資對象共同進行低碳轉型。

彰銀已連續三年取得英國標準協會 (BSI) 頒發最高等級「第五級 (PLUS) ：優秀」(Level 5+：Excellence) 認證外，今年亦於政治大學企業永續管理研究中心首度辦理之「TCFD 報告書評鑑」中獲得「績優銀行」之殊榮，向投資人及客戶展現彰銀致力於減緩氣候風險衝擊及帶動低碳轉型。