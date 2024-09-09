凱壽為愛而跑 贊助瑪利亞公益路跑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 18:21

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創新「夥伴型公益」 協助籌建安老家園 創造社會共好

凱基人壽秉持愛與關懷和與社會共好的初心，結合 ESG 的社會參與及金融友善的平權理念，發展出創新的「夥伴型公益」，為弱勢族群帶來幸福、安定的力量。凱壽自 2018 年起即與瑪利亞社會福利基金會 (下稱瑪利亞基金會) 合作，長期關注心智障礙者自立及安老議題，為協助其籌建安老家園，贊助「2024 瑪利亞天使公益路跑」。凱壽過去二度推動「一份保單一份愛」保單公益活動捐贈瑪利亞基金會，此次更共襄盛舉，9 月 9 日的活動起跑記者會，由凱基人壽容覺生執行副總經理代表出席，與活動代言人沈春華、羅嘉翎、黃筱雯鼓勵民眾踴躍參與，路跑活動當天凱壽團隊也會一同參與，熱情陪伴參賽者為愛而跑。

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容覺生執行副總表示，瑪利亞公益路跑不僅是一場活動，更像是一場愛心傳遞。每一位跑者的參與，都是對社會公益的支持與貢獻，如同凱壽「夥伴型公益」就是以這樣的理念，跳脫以往企業公益單向資源投入的傳統思維，連結公益夥伴、企業內部員工及保戶等，讓各個角色參與其中，共同協作擴大壽險業的普惠價值，創造社會共好。容覺生進一步指出，之前二度推動「一份保單一份愛」保單公益活動，客戶只要在活動期間內購買指定商品，一份保單凱壽就捐贈 100 元給瑪利亞基金會，累積捐贈近新台幣 650 萬元，這是凱壽保戶及內外勤同仁一起共創的公益成果，不但共融，更是共榮。

瑪利亞基金會致力於服務社會各個角落的身心障礙者，凱基人壽與瑪利亞基金會合作的緣分已有六年之久，除二次「一份保單一份愛」公益活動外，也與瑪利亞基金會的社企品牌聯名製作環保再生快樂襪，成為首家合作客製產品的企業，高階主管更率領志工團擔任一日店長，號召大眾共同響應「穿好襪，做好事」；此外，更邀請「瑪利亞青年大鼓隊」在凱基人壽更名儀式擔任開場表演，積極鼓勵他們用創意展現自身才能，從受助者轉變為價值創造者，以實際行動協助瑪利亞青年自立。