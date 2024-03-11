彰化銀行首件綠建築都更案 北門分行開幕

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-11 19:32

彰化銀行 (2801-TW) 首件綠建築都更案完工，也是臺北的第一家分行，北門分行打造全新營業風貌，提供多樣化的友善金融服務體驗，並於今（11） 日喬遷回臺北市大同區延平北路一段 18 號之自有行舍隆重開幕。

北門分行於民國元年開業，為彰化銀行在臺北設立的第一家分行，行舍原為三層式騎樓店屋，從日治到光復初期，歷經二戰到戰後時代，見證大稻埕歷史，具有相當歷史意義，後因業務規模擴增，辦公空間不敷使用，積極參與都市更新，歷經事業計畫變更及文化資產審議等議題，費時 10 餘年，終於在 112 年竣工。

北門都更案於規劃設計之初，因應國際 ESG 發展趨勢，導入基地綠化、保水、能源、水資源回收等環境友善元素，成功取得銀級綠建築標章，另為兼顧歷史文化保存及環境永續發展，將舊址之立面意象保存融入於建築外觀設計，象徵人文歷史與時代傳承，營業大廳採用簡潔俐落設計元素，典雅的灰白大理石紋線條，展現傳統與現代融合。

為落實金融平權，彰化銀行打造暖心金融友善服務場域，在北門分行入口處從輪椅使用者之視角及需求出發，規劃流暢的服務動線，使其能自在無礙地進入分行，前往無障礙服務櫃台、理財室或使用升降式寫字檯，申辦各項業務或使用各項服務；在自動化服務區設置具容膝空間符合輪椅及視障民眾使用的無障礙 ATM，提供真人文字客服服務，保障身心障礙者的金融自主權利。

彰銀表示，對長者及身心障礙者，除優先提供收件服務外，並提供適合的信託商品，以保障客戶財產安全；聽語障客戶亦可申請手語現場／視訊翻譯等貼心服務。值得一提的是，北門分行同時也是雙語分行，在實體及虛擬數位通路均有提供外籍人士多元便捷的雙語金融。