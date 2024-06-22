彰化銀行獲台灣永續投資獎 「個案影響力－永續主題投資」銅級獎肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-22 15:43
彰化銀行 (2801-TW) 積極落實 ESG（環境、社會、公司治理），致力推動永續投資，參加台灣永續能源研究基金會「2024 第四屆台灣永續投資獎」評選，昨 (21) 日榮獲「個案影響力－永續主題投資」銅級獎項，由副總經理徐志誠代表領獎。
台灣永續能源研究基金會為表揚永續投資楷模及建立學習標竿，舉辦「2024 第四屆台灣永續投資獎」評選競賽，獎項分為「機構影響力」及「個案影響力」二大類，其中個案影響力主要表揚採取永續主題投資、影響力投資、股東 / 投資者行動、企業議合、債券、基金等永續投資，或於永續投資有創新作法，透明揭露並具影響力與效益之個案。
彰銀在永續主題投資各評選構面獲得肯定，包括「在管理、選擇投資標的時針對特定永續主題建立投資組合」、「提升投資之財務績效或確實產生可衡量之 ESG 效益」、「對我國資本市場或企業產生 ESG 之正面效益」及「進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明」等表現有目共睹，獲評銅級獎項。彰化銀行連年獲頒永續投資獎，肯定彰化銀行在永續投資方面的努力。
彰銀董事長凌忠嫄與總經理周朝崇對推動永續金融之支持不遺餘力，彰化銀行已於 2022 年 4 月及 6 月分別正式簽署加入「赤道原則」(Equator Principles, EPs) 協會及科學基礎減量目標倡議 (SBTi)，並採用「碳會計金融合作夥伴關係」（PCAF）之方法學，確實掌握投融資商品組合的碳排情形，堅實地往永續金融之道路前進。
展望未來，彰銀將持續善盡機構投資人盡職治理，遵循聯合國永續發展目標 (SDGs) 兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，同時參考責任投資原則 (PRI)、責任銀行原則 (PRB) 以及遵循赤道原則 (EPs)，於投資層面融入永續發展元素，實踐永續投資精神，積極為永續金融做出貢獻。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇