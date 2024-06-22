彰化銀行獲台灣永續投資獎 「個案影響力－永續主題投資」銅級獎肯定

台灣永續能源研究基金會為表揚永續投資楷模及建立學習標竿，舉辦「2024 第四屆台灣永續投資獎」評選競賽，獎項分為「機構影響力」及「個案影響力」二大類，其中個案影響力主要表揚採取永續主題投資、影響力投資、股東 / 投資者行動、企業議合、債券、基金等永續投資，或於永續投資有創新作法，透明揭露並具影響力與效益之個案。

彰銀在永續主題投資各評選構面獲得肯定，包括「在管理、選擇投資標的時針對特定永續主題建立投資組合」、「提升投資之財務績效或確實產生可衡量之 ESG 效益」、「對我國資本市場或企業產生 ESG 之正面效益」及「進行公開、透明、系統化與數量化的具體說明」等表現有目共睹，獲評銅級獎項。彰化銀行連年獲頒永續投資獎，肯定彰化銀行在永續投資方面的努力。