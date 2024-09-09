特斯拉供應商Panasonic Energy準備生產大容量電動車電池

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-09 20:02

‌



日本特斯拉 (TSLA-US) 供應商 Panasonic Energy 周一 (9 日) 表示已經完成大規模生產其大容量電動車電池的準備工作，該公司正尋求像汽車製造商供應電池。

Panasonic Energy 位於日本和歌山縣的翻新工廠將成為生產 4680 電池的主要工廠，該款電池產能是其較小的 2170 圓柱型電池的五倍。該公司此前曾表示計劃在今年 4 月開始的本會計年度上半年，在和歌山工廠開始生產 4680 電池。

‌



Panasonic Energy 母公司 Panasonic Holdings 發言人表示，公司已將 4680 電池樣品寄給一些汽車製造商客戶，打算在得到客戶批准後開始生產。4860 電池能讓汽車製造商擴大電動車的行駛里程，並使用更少的電池來實現相同的電池組容量。

Panasonic Energy 是特斯拉的長期電池供應商之一，目前正在堪薩斯州建造其在美國的第二家電池工廠並將於明年投產，另外一家工廠位於內華達州。

Panasonic Energy 執行長 Kazuo Tadanobu 表示計劃開始年產能數千兆瓦時的電池生產。此外到 2025 年 3 月，和歌山工廠將僱用約 400 名員工從事新電池的開發和生產，並將作為一個試驗點在世界各地的其他電池工廠實施。他還補充說，全球電動車市場可能在中長期內擴大。

此外，Panasonic Energy 在日本的住之江區 (Suminoe) 和貝塚市 (Kaizuka) 工廠生產 2170 和 1860 個圓柱形電動車電池。