汎銓AI、矽光子雙箭頭加持 明後年獲利會越來越漂亮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-09 17:42

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材料分析大廠汎銓 (6830-TW) 董事長柳紀綸今 (9) 日表示，公司布局矽光子與 AI 晶片所需的先進製程多年，除了是今年矽光子聯盟中唯一有實際業績貢獻的公司，AI 晶片龍頭也在公司竹北廠區設立一條龍檢測專區，看好明年、後年獲利越來越漂亮。

柳紀綸說，汎銓為提前布局先進製程進入埃米世代，兩年前斥資 15 億元購買相關檢測設備達 30 台，因此儘管今年營收呈現成長，但仍跟不上公司成本增加速度，導致今年首季出現虧損，預期今年是成本最高峰階段，明年隨著 AI 與矽光子營收放大後，獲利會非常漂亮，後年會更漂亮。

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柳紀綸補充，資本資出高峰會落在今年，未來資本支出金額會顯著降低，初估明年資本支出會落在 3 億元左右，同時透過增加人員來強化機台運用效率，藉此提升獲利表現。

觀察新技術領域，柳紀綸說，汎銓對矽光子完全不陌生，因公司早已投入研發多年，甚至獨家做出矽光子檢測設備，可精準找出漏光、斷光的位置，目前已加入業績貢獻，根據客戶 2026 年量產的計畫，明年客戶研發動能會更強，帶動公司相關業績爆發。

針對海外布局，汎銓日本廠區原先預期今年第二季啟用，但因應客戶需求、場地面積要求更大，因此在今年 5 月決定更換廠區位置，整體日本廠區時程也延宕至明年第二季啟用，農曆年後就會進駐設備，美國新廠也預計在農曆年後進駐設備。