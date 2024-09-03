〈2024半導體展〉吳田玉：AI驅動技術加速 矽光子來臨時程比預期快

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 11:19

‌



國際半導體協會 SEMI 今 (3) 日成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉指出，矽光子研發已非常多年，一直停留在技術研發跟少量生產的階段，但是因為 AI 帶來的高速傳輸壓力以及龐大的商機，所有技術都被迫加速，整體矽光子技術來臨比原定時程表快。

吳田玉說，全球產業領導來台參與、聚焦臺灣產業發展，正因如此，臺灣半導體及系統產業從業人員也享受到更多更大的機會，同時也必須學習承擔更大更多的責任。

‌



吳田玉補充，台灣半導體先進製造大贏，矽光子將突破現今極限，有助半導體製造提升一個量級，至於為何由政府耗召成立聯盟，則指出矽光子並非一家公司或小公司能做的，且由政府號召才有機會帶動全體生態系。