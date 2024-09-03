search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈2024半導體展〉吳田玉：AI驅動技術加速 矽光子來臨時程比預期快

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 11:19

cover image of news article
日月光投控營運長吳田玉。(鉅亨網記者魏志豪攝)

國際半導體協會 SEMI 今 (3) 日成立「SEMI 矽光子產業聯盟」，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉指出，矽光子研發已非常多年，一直停留在技術研發跟少量生產的階段，但是因為 AI 帶來的高速傳輸壓力以及龐大的商機，所有技術都被迫加速，整體矽光子技術來臨比原定時程表快。

吳田玉說，全球產業領導來台參與、聚焦臺灣產業發展，正因如此，臺灣半導體及系統產業從業人員也享受到更多更大的機會，同時也必須學習承擔更大更多的責任。


吳田玉補充，台灣半導體先進製造大贏，矽光子將突破現今極限，有助半導體製造提升一個量級，至於為何由政府耗召成立聯盟，則指出矽光子並非一家公司或小公司能做的，且由政府號召才有機會帶動全體生態系。

展望台灣後市，吳田玉看好，台灣有前段製造、後段測試封裝、晶片設計、伺服器系統、光通訊模組還有精密量測儀器等各領域好手，未來關鍵將是生產成本與量產規模，期許透過聯盟合作為台灣半導體再下一城。

文章標籤

半導體展SEMICON矽光子日月光AI

相關行情

台股首頁我要存股
日月光投控152-0.65%
日月光投資控股9.991.52%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.95
加權指數法興(售) 槓桿6.31
日月光投控法興(購) 槓桿8.79

延伸閱讀


Empty