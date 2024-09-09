REITs修法闖關 投信高度參與將催生首檔REITs基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-09 20:01

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投信投顧公會今 (9) 日舉辦我國 REITs 發展研討會，理事長劉宗聖表示，REITs 修法已在立法院一讀通過，擬開放基金架構發行，與現行信託業發行的 REITs 雙軌併行，投信業將成為這個市場上的重要參與者；金管會證期局長張振山指出，相信下個會期二、三讀很快會進行，屆時子法將會陸續發布，希望很快能看到第一檔 REITs 基金上市。ㄌㄧ

金管會證期局局長張振山於致詞時表示，這次 REITs 修法借鏡日本、新加坡發展經驗，期盼大家抱持積極的心態與行動，讓 REITs 也能在台灣蓬勃發展，未來證交所及櫃買中心也會與業者有更多的交流。

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環宇法律事務所主持合夥律師邱淑卿簡報指出，REITs 在我國發展已近 20 年，本次修法開放基金型 REITs，主要是引入具不動產投資管理專業之不動產投資信託事業作為管理公司，對於 REITs 進行積極管理。同時確立 REITs 發起人所扮演的重要角色，允許發起人同時投資 REITs 管理公司，間接取得管理費收入，亦允許發起人持有 REITs 的受益權單位上限，可使發起人與 REITs 管理公司及受益人的利益更為一致，發起人更有意願把優良標的放入基金資產池，並可達到活化資金的目的。

政大風險管理與保險學系教授張士傑提及，接軌國際發展開放 REITs 得採基金架構發行，藉由保管 (銀行) 與管理 (投信) 分工，將促使主動積極管理與標的朝多元發展，可有效增加台幣收益資產，而重資產與輕資產分離，亦可活化資產以加速建設台灣，包括因應台灣消費型態與人口結構老化，如倉儲物流、百貨商場、長日照中心、資料中心等，以及台灣類基礎建設如促參案的轉運站、污水設施、新能源與光風儲能等。

此外，REITs 提供台幣可預測收益商品，目前全球 REITs 平均收益約當地政府債券 (10 年期) 加上 1% 至 3% 風險貼水，如 10 年期債息為 3%，則 REITs 約 4% 至 6%，長期投資具有吸引力。

中山大學財管系教授蔡維哲也指出，此次修法的一大亮點是順應國際趨勢，將 REITs 的投資標的範圍擴展至資料中心、工業物流倉儲、醫療保健大樓及再生能源等領域，為投資人提供更多長期穩定收益的選擇。借鑒日本和新加坡的經驗，台灣未來可以 REITs 佔台股市值 1%(約 7 千億) 作為階段目標，引導民間資金進入實體建設，實踐普惠金融。

然而，在修法過程中，社會住宅被暫時排除在 REITs 標的之外，這令人遺憾，蔡維哲說，社會住宅只租不售的特性，與一般住宅容易炒作買賣截然不同，應當是適合作為 REITs 的投資標的，以協助達成未來八年累計直接興建 25 萬戶的目標。

國泰投信董事長張錫表示，國泰私募在 2017 年發行全台首檔私募股權基金，目前總計有 5 檔基金，投資主題聚焦在永續、環保及智慧科技等政府鼓勵投資的基礎建設產業，但私募股權基金需要更多的出場管道來促進市場發展，期待法規逐步開放下，把私募股權基金、REITs 基金產業投資的上、中、下游資金鏈更順暢地串聯起來，讓更多業者和資金加入。

富邦投信副總經理游玉慧表示，綜觀新加坡發展 REITs 的經驗，最主要成功原因有二：政府稅制的鼓勵，以及透過合併擴大規模並造就旗艦級 REITs，建議我國可借鏡新加坡經驗，營造具競爭力的稅制，以促進 REITs 發展。