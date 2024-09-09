英業達首度公開AI應用成果 AI Day展示AI驅動ESG解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 15:41

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英業達 (2356-TW)2024 AI Day 登場，今 (9) 日首度公開 AI 應用成果，領域涵蓋數位轉型服務、機器人控制、智慧工廠、智慧醫療以及可信任人工智慧等，共計 22 個獨特案例，展示多元由 AI 驅動的 ESG 解決方案。

英業達 2024 AI Day 在台北表演藝術中心舉辦，此次展示的 AI 技術包括檢索增強生成 (RAG)、大語言模型 (LLM)、視覺語言模型 (VLM) 和生成式 AI(Generative AI)，展現 AI 在不同領域的應用潛力。

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在智慧醫療方面，英業達展示如何運用大語言模型 LLM 技術診斷阿茲海默症，LLM 程式被訓練成專業心理師，通過分析患者語言表現發現早期神經衰老退化症狀。

英業達表示，傳統方法僅片段性地評估句子，而導入 LLM 技術除能夠全面閱讀和解譯患者的敘述故事，還能精確地挑出語句中的異常部分，生成詳細報告。此應用可提升診斷準確率並提供更深入的分析，增進醫療品質與效率。

在環境保護方面，英業達與國立臺灣大學實驗林管理處合作，展示自動化雲霧偵測系統。該系統利用攝影機成像和大氣散射模型，記錄溪頭雲霧生成和消散時間，幫助保護臺灣獨特的雲霧林生態系統，減少觀測人力需求，也降低人為錯誤的可能性。

透過此合作案，英業達將更廣泛應用 AI 於環境保護，未來可能運用於雲霧偵測、地貌保護、野生動物保育和設備維護等方面，提供智慧且成本合理的環保解決方案。