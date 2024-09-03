〈2024半導體展〉矽光子產業聯盟成立 台積電：台灣將成為重要發展基地

SEMICON Taiwan 2024 即將在明日開展，國際半導體協會 SEMI 今 (3) 日宣佈成立「SEMI 矽光子產業聯盟」 ，倡議人台積電副總徐國晉指出，台灣已有矽光子發展的技術基礎，期許再將優勢擴及到矽光子領域，並推動規格協議，加速台灣在矽光子產業的發展，預期隨著研發能量放大，台灣將成為重要的發展基地。