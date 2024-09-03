〈2024半導體展〉矽光子產業聯盟成立 台積電：台灣將成為重要發展基地
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 11:05
SEMICON Taiwan 2024 即將在明日開展，國際半導體協會 SEMI 今 (3) 日宣佈成立「SEMI 矽光子產業聯盟」 ，倡議人台積電副總徐國晉指出，台灣已有矽光子發展的技術基礎，期許再將優勢擴及到矽光子領域，並推動規格協議，加速台灣在矽光子產業的發展，預期隨著研發能量放大，台灣將成為重要的發展基地。
徐國晉表示，半導體產業聯盟之所以能夠成立，主要受日月光 (3711-TW) 執行長吳田玉的鼓勵、SEMI 同仁協助與工研院積極參與。半導體產業經過 6、70 年發展，逐步聚焦在 CMOS 領域，因 CMOS 具有節能效益，相關技術也成為商業主流，帶動產品設計與製程研發突飛猛進，也讓上下游分工合作成為趨勢。
展望後市，隨著 AI 巨量演算時代來臨，高速傳輸需求大增，節能成為關鍵，矽光子成為未來伺服器的重要趨勢，台灣已有基礎，期許再將優勢擴及到矽光子領域。
SEMI 矽光子產業聯盟成立大會大咖雲集，包括經濟部產業發展署長楊志清、日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總洪志斌、台積電 (2330-TW) 副總經理徐國晉等，為推動矽光子領域的發展及建構台灣矽光子生態圈盡一份心力。
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