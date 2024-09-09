陽明8月營收續創近2年高 留意美東、德國碼頭罷工風險仍未解

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 17:33

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貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收 257.6 億元，月增 1.19%，年增 110.51%，續創 2022 年 10 月以來新高，陽明表示，營收增長主要受市場供需因素影響，展望後市，則要留意美東、德國的碼頭勞資協商，仍有罷工風險。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新供需成長預測，今年海運供給成長為 10.5%，需求成長為 3.0%，明年供給成長降至 5.8%，需求成長也僅 2.5%。

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另一方面，截至 8 月 26 日船舶閒置率處低點，全球僅 0.7%(約 21.2 萬 TEUS) 貨櫃船屬於純閒置狀態，主要是因部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，使整體船噸供給仍緊張。

陽明表示，歐、美和加拿大與中國之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在諸多不確定性。