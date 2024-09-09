陽明攜手這二大業者合作 新聯盟更名Premier Alliance

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 15:17

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貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (9) 日宣布，將與韓新遠洋 (HMM) 和海洋網聯 (Ocean Network Express, ONE) 深化聯盟合作，並以新名稱 Premier Alliance 經營聯營航線，為期 5 年。

陽明說明，此新聯營架構將於 2025 年 2 月起生效，透過策略性長期合作，可持續提供可靠綿密的航線服務，確保客戶享有連續不中斷的優質運輸品質。

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Premier Alliance 全新聯盟合作架構涵蓋主要東西向航線服務，包括亞洲往返北美西岸、亞洲往返北美東岸、亞洲往返地中海、亞洲往返北歐，以及亞洲往返中東等航線。

陽明董事長蔡豐明表示，與 HMM、Ocean Network Express 的持續合作，不僅展現三家公司在業界內的深厚信任與共同願景，也彰顯對客戶提供卓越價值與廣泛服務範圍的堅定承諾，未來將透過 Premier Alliance 聯盟航線，為客戶提供更具競爭力的解決方案，期待與合作夥伴再創佳績。