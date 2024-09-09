辛耘8月營收8.8億元飆新高 下半年再優上半年
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-09 19:35
辛耘 (3583-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收 8.8 億元，月增 16.74%，年增 57.16%，累計前 8 月營收 62.51 億元，年增 43.71%；受惠濕製程設備陸續交機出貨，加上代理設備成長，辛耘今年營收顯著增加，8 月再創歷史新高，整體下半年可望優於上半年。
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為滿足各家 AI 晶片大廠需求，自去年底開始全力擴充 CoWoS 產能，業界預計，今年底 CoWoS 產能約達 3.5 萬片至 4 萬片，擴產幅度超過倍增，明年底在南科廠加入後，更進一步上看 7 萬片，也讓 CoWoS 相關設備業者營運大爆發。
辛耘為台積電濕製程的主力供應商，受惠客戶需求激增，今年以來業績穩健成長，隨著台積電陸續在竹南、中科與南科追加與擴充產能，辛耘成長動能也可望一路延續至明年。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 均豪董座：FOPLP三年後將接手CoWoS 成擴產新商機
- 崇越客戶CoWoS大擴產 明年相關封裝材料業績翻倍增
- 〈2024半導體展〉High NA EUV被嫌貴 ASML副總裁：所有客戶都有下單
- 帆宣明年營運優今年 搶進先進封裝設備
上一篇
下一篇