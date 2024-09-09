〈焦點股〉合一治療新冠新藥二期試驗成功解盲 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-09 10:21

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合一 (4743-TW) 與中天 (4128-TW) 上海共同研發的治療新冠病毒感染核酸新藥 SNS812，成功達成二期人體臨床試驗主要與重要次要評估指標，除顯示期藥物安全性良好，且對於全球正在流行的 JN.1 等多種高免疫逃脫性變異株，展現出顯著的臨床療效，激勵合一今 (9) 日漲逾半根停板。

合一今天早盤以 152 元開高走高，盤中最高漲至 158.5 元，漲幅逾 8%，雖然隨後漲幅收斂，但截至上午 10 點仍漲逾半根停板，股價暫報 153.5 元，漲幅 5.5%，重新站回 5 日線，成交量則超過 3000 張。

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合一指出，SNS812 為目前全球唯一對多種新冠病毒變異株感染具有廣效性的臨床新藥，對病毒感染造成的症狀改善，遠較目前全球市占率達 7 成的輝瑞 Paxlovid 新藥具有優勢。

合一生技總經理鄭淑玲表示，本試驗在台大醫院與北醫三院 (北醫、雙和、萬芳)，依照 FDA 要求的國際標準，分為隨機、雙盲、安慰劑對照設計，分為高劑量 (200mg)、低劑量 (100mg)、安慰劑三組，每組 45 人，共計 135 人。

根據試驗結果顯示，以氣霧吸入給藥的 SNS812 具有極佳安全性，沒有任何與藥物相關不良反應。同時對於病毒感染造成的目標綜合症狀，包含發燒、喉嚨痛、畏寒、頭痛、呼吸急促、噁心、嘔吐、嗅覺喪失、味覺喪失等 9 項症狀完全消失時間，SNS812 組比較安慰劑組，可顯著提早達到綜合目標症狀完全消失 (P＝0.007)，遠較其他國際上市藥物為優。

鄭淑玲表示，所有受試者的病毒株基因定序顯示，橫跨多個全球最新流行的基因族群，包括 JN.1 類、KP1-4 類、LB.1 類、BA.2 類、XBB 類等不同系列病毒株，其中高免疫逃脫性變異株 JN.1、KP1-4 與 LB.1 等占比達到 9 成，這顯示 SNS812 對於新冠病毒具有廣效性。