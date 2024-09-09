【總經觀點】經濟走向衰退？市場對於經濟變化更加敏感！資產配置可以這樣調整
鉅亨研報 2024-09-09 12:28
一、上週盤勢與本週大事
盤整數日的台股，成交量逐步萎縮，直至上週美國 PMI 數據出爐後，台股再次颳起腥風血雨跌近千點。同樣地，美股除了受到經濟數據引發衰退隱憂外，輝達 (NVDA) 日前傳出收到美國司法部的反壟斷調查傳票，使得科技與晶片股湧出大量賣壓，多頭格局似乎已到了盡頭。本週關注蘋果產品發表會、美國核心 CPI 月增率與歐洲央行 ECB 利率決議。
二、PMI 降溫、就業市場呈現衰退
近期公告的經濟數據中，都顯示了市場對於經濟衰退的擔憂。上週公告的美國 PMI 數據從 49.6 下降至 47.9，低於市場預期，其中生產與新訂單仍未出現改善，顯示需求的緊縮，基於對產能過剩的擔心，連帶減少了工資與投資的意願。除了美國市場，中國八月的 PMI 也呈現下降，引發市場對於兩大經濟體的前景看淡。
其次是就業市場持續顯現隱憂，上週公告 JOLTs 非農職位空缺數，比預期減少約四十萬，其中裁員數明顯上升，招聘人數卻沒有增加，代表目前市場已經從平衡走向供過於求的可能。另外，失業率也達到了薩姆規則，亦即三個月的失業率移動平均值減去前一年失業率低點，高出至少 0.5 百分點，預期經濟即將進入衰退。
三、降息已成確定格局，殖利率反轉
從 FedWatch 的點陣圖與降息機率，以及主席 Powell 的多次公開談話，市場幾乎已反應今年九月 Fed 確定要降息，目前認為至年底將降息四碼。尤其經濟進入衰退機率大增時，市場會更加堅定認為聯準會將採取更寬鬆的政策。
四、分析與週策略
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