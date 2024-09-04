日本退休基金GPIF可望增持日股 10兆日元活水蓄勢湧入 

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-04 11:09

‌



彭博社一項調查顯示，資產規模 1.75 兆美元的日本國家退休基金 (GPIF) 即將調整資產配置，可能會將日本股票目標率提升至目前的 25% 以上，並縮減持有外國債券，日本股市可望迎來至少 10 兆日元的買盤，並在全球市場產生連鎖效應。

在受訪的 21 位分析師中，近一半表示，作為 4 月投資組合調整的一部分，日本國家退休金投資基金 (GPIF) 將加強購買日本股票的力道，把日本股票的配置目標提高到目前的 25% 以上。他們表示，增加外國債券配置的可能性極小，因為這及日元出售，可能造成日元走弱。

‌



日本股市在 8 月初遭遇了幾十年來最嚴重的崩盤，即便是小幅增加購買日本股票的規模，也有助提振日股人氣。即使 GPIF 僅將股票目僅率提高 5 個百分點，就可能轉化為超過 10 兆日元（690 億美元）的買盤，為日本股市帶來一股強力的活水與動能。

東京 NLI 研究所首席股票策略師 Shingo Ide 表示，GPIF 的任何舉動對市場影響都很巨大。「GPIF 上一次增持日股已經是 10 年前的事了。」

所有接受 8 月 13 日至 19 日調查的分析師都預計 GPIF 將維持或增加國內股票持倉，其中一些分析師表示，日本政府可能希望該基金購買更多股票，以幫助減輕退休金負擔並跟上不斷加速的通膨步伐。

該基金每五年左右審查一次其目標，其下一個五年將從 2025 財年開始。目前將資產平均分配到四類，包括日本和國外的債券和股票。由於日元在今年稍早短暫下跌後反彈，GPIF 很可能會重新奪回全球最大退休基金的地位。

60% 的分析師表示，在官方聲明發布之前，持股可能就會開始調整，就像 2014 年一樣，當時該基金在 10 月份發布聲明之前就開始買入日本股票，2020 年也出現類似的情況。