日本央行總裁植田和男：若經濟與物價表現符合預期 將繼續升息

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-03 15:35

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日本政府今 (3) 日在首相官邸召開經濟財政政策會議，與會的日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示，若經濟與物價表現符合預期，BOJ 將繼續升息。植田在會上也解釋了在 7 月的升息決定。

根據植田向日本政府經濟和財政政策小組提交的文件，植田認為，隨著實質利率仍顯著為負值，即便在 7 月升息後，經濟環境仍然寬鬆。

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文件也表示，隨著經濟和物價的變化與前景一致，BOJ 調整 7 月的寬鬆水平，並指 BOJ 也因物價上行風險而升息。

今年 8 月初全球市場動盪過後，植田和男在 8 月 23 日參加日本國會召開的特別會議，討論 BOJ 升息問題。日本國會當天分別在眾院財政金融委員會、參議院財政金融委員會分別召開閉門會議。

植田和男在閉門會議期間表示，在評估 7 月升息對經濟和物價的影響時，「一旦我們確認前景變得更加準確，我們將調整貨幣寬鬆程度」。此外，他並指出，當前物價狀況與以往的升息階段不同。

日本雜誌《週刊現代》報導，BOJ 當時升息，主要因為考量到日本政府的債務以及日本國會可能在 9 月提前大選，而之所以在 8 月初造成市場巨震，是因為缺乏溝通。

一位 BOJ 高層表示，秋季升息會很困難，而隨著升息呼聲越來越高，植田和男似乎也考慮到這些情況，並迅速做出了政策修正。

報導還指出，BOJ 未來焦點將是美國經濟表現，若衰退成為現實，恐蔓延到日本經濟，並再次影響股市和日元。在此情況下，政策利率高達 5.25% 至 5.5% 的 Fed 還有空間透過大幅降息來刺激經濟，但利率僅 0.25% 的 BOJ 則將面臨困難局面。