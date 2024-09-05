日銀成員再談鷹調：若企業繼續增加支出 就必須升息
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-05 11:25
日本央行董事會成員高田創 (Hajime Takata)5 日表示，如果可以確認企業將持續增加支出與薪資，日本央行就必須繼續升息。
高田周四在金澤市向商業領袖發表談話時表示，股市和貨幣市場在 8 月初的動盪餘波猶存。他坦言，日本央行與其他央行貨幣政策立場的差異也可能導致市場波動。「因此，我們暫時必須密切關注國內外的事態發展。」
高田進一步指出，雖然美國和歐洲央行即將採取降息，但過去激進的貨幣緊縮政策的效果可能會落後，並對日本經濟造成壓力。
高田此番言論強化了日本央行行長植田和男最近傳達的訊息，即在經濟條件允許的情況下，央行將繼續推進政策正常化。與此同時，他暗示不急於立即採取行動，稱在全球市場上月初動盪之後，需要監測金融市場狀況。
週四公布的 7 月實質薪資連續第二個月上漲，成為日本進一步升息的墊腳石。日本央行曾表示，預計穩健的薪資成長將支持通膨，該行尋求實現工薪資成長促進消費這樣一個良性循環，從而使得需求拉動物價上漲。
- 寬鬆列車啟動，你掌握到這波趨勢了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 分析師警告日本升息風險 8月「黑色星期一」恐只是災難預演
- 日本央行總裁植田和男：若經濟與物價表現符合預期 將繼續升息
- PIMCO估日銀最快1月升息 準備積極投資日本超長債
- 日本7月實質薪資連二升 日元續漲創一個月新高
下一篇