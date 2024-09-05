日銀成員再談鷹調：若企業繼續增加支出 就必須升息

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-05 11:25

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日本央行董事會成員高田創 (Hajime Takata)5 日表示，如果可以確認企業將持續增加支出與薪資，日本央行就必須繼續升息。

高田周四在金澤市向商業領袖發表談話時表示，股市和貨幣市場在 8 月初的動盪餘波猶存。他坦言，日本央行與其他央行貨幣政策立場的差異也可能導致市場波動。「因此，我們暫時必須密切關注國內外的事態發展。」

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高田進一步指出，雖然美國和歐洲央行即將採取降息，但過去激進的貨幣緊縮政策的效果可能會落後，並對日本經濟造成壓力。

高田此番言論強化了日本央行行長植田和男最近傳達的訊息，即在經濟條件允許的情況下，央行將繼續推進政策正常化。與此同時，他暗示不急於立即採取行動，稱在全球市場上月初動盪之後，需要監測金融市場狀況。