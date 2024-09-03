〈日股盤後〉日元轉強 日經指數收跌 銀行、保險股上漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-03 15:01

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由於日元走強打壓投資人情緒，日本日經指數周二 (3 日) 收盤下跌，回吐早盤漲幅。日經指數挫 14.56 點或 0.04%，報 38686.31 點。東證指數收盤上漲 17.28 點或 0.64%，至 2733.27 點。

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相較之下，科技公司和其他出口商比例較低的東證指數維持上漲。同時，長期國內債券殖利率升至近一個月來最高，為銀行和保險公司提供了額外的提振。

在本周美國一系列重要經濟數據公佈之前，尤其是周五公布的單月非農就業數據，市場瀰漫謹慎的氣氛。

野村證券股票策略師 Maki Sawada 表示，市場的首要主題，仍然是日本和美國的貨幣政策前景。「根據就業報告的結果，市場有可能大幅波動」。

同時，半導體相關股票下跌，晶片測試設備製造商 Advantest 開盤後一度下跌 3.43%，隨後跌幅減為 2.25%，晶片製造機械巨頭 Tokyo Electron 下跌 1.49%。其他出口商漲跌互現，豐田汽車下跌 0.32%，但日產汽車上漲 0.42%。索尼集團股價上漲 0.64%。