〈2024半導體展〉米玉傑：AI商機相當龐大 CAGR 50%並不困難

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-04 18:59

‌



SEMICON TAIWAN 2024 今 (4) 日舉辦大師論壇，並增加「AI 晶片世紀對談」環節，由日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉、台積電 (2330-TW)(TSM-US) 共同營運長米玉傑、谷歌 (GOOG-US) 生成式 AI 解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 與三星記憶體負責人 Jung-Bae Lee 一同發表對 AI 時代的最新看法。

米玉傑表示，AI 商機非常龐大，ChatGPT 也僅其中一種 AI，也可運用生成式 AI 強化生產立，根據客戶給公司的預測，年複合成長率 (CAGR) 達 50% 並不困難，長期來看更可以期待 AI 發展。

‌



Hamidou Dia 指出，網際網路時代花費七年才有 5000 萬名用戶，到了臉書時代僅花三年，但 ChatGPT 只花費五周就達成此里程碑，見證最快的平台轉移時程。

Jung-Bae Lee 指出，回顧網際網路、手機的發展歷程，專家預測普遍偏低，因為實際發展往往會高於專家預測，而 AI 才剛萌芽，現正處於建立基礎建設的階段，儘管成本高且過程中有些起落跌宕，但只要可以幫助人類改變生活，長期仍是相當有價值，維持審慎樂觀。

針對 AI 對經濟體的影響，米玉傑認為，每個人與國家都可望受惠 AI 浪潮，因最大經濟體美國擁有最多應用軟體與製造生產設施等，可望最先受惠，不過後續效益將外溢，所有經濟體都有機會受惠。