捲袖救血荒！臺企銀總行9/6愛心捐血 歡迎各界熱血湧入

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 16:58

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臺灣企銀 (2834-TW) 為善盡企業社會責任，將於本月 6 日攜手醫療財團法人台灣血液基金會在該行總行大樓外共同舉辦「捐血一袋、救人一命」愛心捐血活動，號召同仁參與，將熱血捐出去。

臺灣企銀始終堅信，銀行除了致力於本業經營、追求獲利績效，更須以企業公民的角色回饋社會。該行長期以來秉持 ESG 永續經營理念，積極實踐公益慈善，此次為緩解血荒，同仁踴躍挽袖捐血，不只能促進新陳代謝，還能幫助急需用血的病患。

除了號召捐血，臺灣企銀亦長期投入推廣藝文公益，於總行大樓營業廳設立「意象大稻埕」藝文空間，近期邀請唐氏症基金會舉辦聯合畫展，希望透過藝術的力量，讓社會大眾更加關注並理解身心障礙者，創造更加包容友善的環境。

該行亦深耕銀髮照護公益，2018 年起於全臺各地資源缺乏的社區辦理「銀髮樂齡學堂」，迄今已贊助成立 24 家。透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，專款專用協助社區整建相關設施設備，提供長者及弱勢族群等優質用餐及活動環境。

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