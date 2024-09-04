捲袖救血荒！臺企銀總行9/6愛心捐血 歡迎各界熱血湧入
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 16:58
臺灣企銀 (2834-TW) 為善盡企業社會責任，將於本月 6 日攜手醫療財團法人台灣血液基金會在該行總行大樓外共同舉辦「捐血一袋、救人一命」愛心捐血活動，號召同仁參與，將熱血捐出去。
臺灣企銀始終堅信，銀行除了致力於本業經營、追求獲利績效，更須以企業公民的角色回饋社會。該行長期以來秉持 ESG 永續經營理念，積極實踐公益慈善，此次為緩解血荒，同仁踴躍挽袖捐血，不只能促進新陳代謝，還能幫助急需用血的病患。
除了號召捐血，臺灣企銀亦長期投入推廣藝文公益，於總行大樓營業廳設立「意象大稻埕」藝文空間，近期邀請唐氏症基金會舉辦聯合畫展，希望透過藝術的力量，讓社會大眾更加關注並理解身心障礙者，創造更加包容友善的環境。
該行亦深耕銀髮照護公益，2018 年起於全臺各地資源缺乏的社區辦理「銀髮樂齡學堂」，迄今已贊助成立 24 家。透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，專款專用協助社區整建相關設施設備，提供長者及弱勢族群等優質用餐及活動環境。
臺灣企銀去年起也參與財政部國產署推動國有非公用邊際土地認養工作，贊助高雄市野鳥學會的嘉義布袋鹽田濕地守護計畫，並舉辦淨灘及濕地保育活動，同時整合公益資源，邀請該學會至銀髮樂齡學堂進行生態講座，將公益效益再擴大。臺灣企銀積極實踐社會責任，持續投注社會公益，期望拋磚引玉，為社會帶來正向影響力。
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