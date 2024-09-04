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樺漢收購新加坡NERA逾53%股權 強化東南亞市場布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-04 21:03

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樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (4) 日晚間召開重訊記者會，宣布斥資新加坡幣 1449 萬元 (約新台幣 3.55 億元) 收購新加坡上市公司 NERA TELECOMMUNICATIONS 的 53.38% 股權，強化全球及東南亞智慧平台整合方案市場布局。

NERA 成立於 1978 年，致力於網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等，主要市場與應用領域包括電信和公用事業、醫療保健、教育、交通、物流和金融服務、政府組織等，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球 16 個國家及地區。


樺漢表示，結盟 NERA 整合集團 ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）平台包括鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT+5G 智慧製造解決方案、AI 技術應用、ESG 節能減碳應用等，能提供更具競爭力的產品服務、創造更多元的應用，快速開展全球與東南亞市場。

樺漢此次以每股新加坡幣 0.075 元，收購 NERA 大股東 Asia Systems Ltd. 所持有的 1.93 億股，樺漢將持有 NERA 53.38% 股權。根據新加坡證券及期貨法第 14 條規定，此次收購已構成全面公開收購之要件，故將依相關法規同時於公開市場進行全面收購邀約，此案預計於 2024 年 10 月底前完成收購。

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