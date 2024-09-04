台股逾1900檔個股下跌幾無跌停 多方未棄守還有近10檔漲停
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-04 11:36
台股加權指數今 (4) 日早盤一度又崩跌超過千點，盤中雖跌點收斂，仍跌近 800 點，法人指出，目前上市櫃幾乎沒有跌停鎖死個股，顯示多方並未棄守，然而， 外資期貨淨空單再度逼近 4 萬口大關，市場情緒偏謹慎。
儘管上市櫃盤中下跌家數超過 1970 家，但跌停板僅 1 檔，另有亮燈鎖住漲停的個股近 10 檔，顯示投資人作多信心並未潰堤，然而，法人仍示警，跌破半年線後，需留意多殺多恐再度湧出，今日盤後先觀察目前超過 3100 億元的融資額瘦身情形。
統一投顧分析，今日是國際半導體展及矽光子產業論壇，緊接著 10 日有蘋果新產品發表，盤面聚焦相關題材，但美國公布 8 月 ISM 製造業指數連續 5 個月萎縮，市場重燃經濟衰退的風險。
因此，市場聚焦美國周五將公布非農就業數據，牽動對經濟成長或衰退的判斷，也將藉此檢驗美國經濟能否成功軟著陸，進一步牽動對聯準會降息幅度的預期。
不過，統一投顧也提到，本波降息循環將是預防性降息，據過去經驗，預防性降息有助經濟和投資信心回穩。
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