〈焦點股〉聯鈞處置關禁閉遇台股殺盤 跳空跌停後打開
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 10:52
雷射封裝廠聯鈞 (3450-TW) 挾矽光子題材受青睞，獲投信連 9 買，股價近 6 日漲幅 25%，除了被列為注意股外，今 (4) 日更被列為處置股，適逢大盤恐慌下殺，股價開盤跳空跌停，隨後收斂跌幅至 6.32%。
證交所公告，該有價證券之交易，連續五個營業日及當日沖銷量百分比達本公司「公布注意交易資訊」標準，今起 20 日迄位列處置股，每五分鐘一次，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業；另外，聯鈞最近六個營業日累積收盤價漲幅達 25.28%，且 3 日之週轉率為 18.15%，被列注意股。
聯鈞主要提供 EMS 半導體封裝服務，可應用於光資訊、光通訊，光感測及微波通訊產業；下半年將與客戶完成矽光子認證，跨入 AI 市場，全年營收可望由虧轉盈。
聯鈞 7 月自結營收 6.45 億元，年增 44%；稅前淨利 1.06 億元，年增 430%；稅後純益 4200 萬元，年增 1150%，每股純益 0.29 元；累計前七月營收 36.35 億元，年增 21.09%，稅後純益 1.53 億元，每股純益 1.17 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台積電矽光子整合技術2026年完成整合 波若威 光聖 上詮 訊芯-KY 前鼎 聯鈞 股價經整理後轉強
- 矽光子聯盟掀熱潮 聯亞、聯鈞雙雙漲停
- 矽光子狂熱 聯鈞遭列注意股 7月自結EPS0.29元
- 〈台股開盤〉上漲逾百點10日線附近震盪 台積電持穩 光通訊成亮點