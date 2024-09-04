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〈焦點股〉聯鈞處置關禁閉遇台股殺盤 跳空跌停後打開

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 10:52

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聯鈞處置關禁閉遇大盤恐慌 開盤跳空跌停。(圖：shutterstock)

雷射封裝廠聯鈞 (3450-TW) 挾矽光子題材受青睞，獲投信連 9 買，股價近 6 日漲幅 25%，除了被列為注意股外，今 (4) 日更被列為處置股，適逢大盤恐慌下殺，股價開盤跳空跌停，隨後收斂跌幅至 6.32%。

證交所公告，該有價證券之交易，連續五個營業日及當日沖銷量百分比達本公司「公布注意交易資訊」標準，今起 20 日迄位列處置股，每五分鐘一次，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業；另外，聯鈞最近六個營業日累積收盤價漲幅達 25.28%，且 3 日之週轉率為 18.15%，被列注意股。


聯鈞主要提供 EMS 半導體封裝服務，可應用於光資訊、光通訊，光感測及微波通訊產業；下半年將與客戶完成矽光子認證，跨入 AI 市場，全年營收可望由虧轉盈。

聯鈞 7 月自結營收 6.45 億元，年增 44%；稅前淨利 1.06 億元，年增 430%；稅後純益 4200 萬元，年增 1150%，每股純益 0.29 元；累計前七月營收 36.35 億元，年增 21.09%，稅後純益 1.53 億元，每股純益 1.17 元。

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聯鈞矽光子CPO

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