〈焦點股〉聯鈞處置關禁閉遇台股殺盤 跳空跌停後打開

雷射封裝廠聯鈞 ( 3450-TW ) 挾矽光子題材受青睞，獲投信連 9 買，股價近 6 日漲幅 25%，除了被列為注意股外，今 (4) 日更被列為處置股，適逢大盤恐慌下殺，股價開盤跳空跌停，隨後收斂跌幅至 6.32%。

證交所公告，該有價證券之交易，連續五個營業日及當日沖銷量百分比達本公司「公布注意交易資訊」標準，今起 20 日迄位列處置股，每五分鐘一次，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業；另外，聯鈞最近六個營業日累積收盤價漲幅達 25.28%，且 3 日之週轉率為 18.15%，被列注意股。