台股又狂崩千點快進場搶便宜？看2個技術面指標

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-04 10:29

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台股加權指數今 (4) 日早盤一度重挫千點，預估成交量衝破 5000 億元，隨即逢低進場買盤湧現，跌點收斂至 770 點左右，指數來到 21300 點附近，不過，法人認為，今日大盤若沒有留長下影線，整理期恐拉長，而半年線 21588 點位置已失守，須提防技術面的多殺多修正。

元大投顧解讀，時序進入 9 月，SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、美國總統大選辯論、蘋果新 iPhone 發表會和 FED 利率決議等備受矚目的重要大事，陸續登場，不過，加權指數相對位階已不低，近期台股對利多見反應鈍化跡象。

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由於台股 22500 點上橫亙約 1 個月的套牢籌碼，再加上外資和自營商持續站在賣方，現階段大盤若能維持在季均線和半年線間做區間震盪，以時間換取空間、沈澱籌碼，是較理想劇本，但失守半年線，則需提防技術面多殺多。