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〈台股開盤〉股災空襲警報再次拉響 崩跌逾千點 半導體、AI淪重災區

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 09:53

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〈台股開盤〉股災空襲警報再次拉響 崩跌逾千點 半導體、AI淪重災區。(圖：shutterstock)

美股昨 (3) 日殺聲隆隆，四大指數重摔，台股今 (4) 日開盤即跳空下殺逾千點，最低跌至 20922.17 點，一度失守 21000 點大關，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍跌逾 900 點，也摜破所有均線，預估成交量 6700 億元。除電子權值股全倒外，AI 族群更是重災區。 

權值股全面走跌，台積電 (2330-TW) 重摔 47 元，跌逾半根停板，失守 900 元大關，聯發科 (2454-TW) 慘摔跌逾半根停板，跌幅逾 6%，鴻海 (2317-TW) 跌逾 4%。另外，日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 同樣跌逾半根停板，跌幅超過 6%，聯電 (2303-TW) 則跌逾 4%。 


輝達 (NVDA-US) 昨天狂瀉近 10%，台股 AI 族群成為重災區。廣達 (2382-TW) 跌逾半根停板，跌逾 7%，緯穎 (6669-TW) 也跌逾 7%，奇鋐 (3017-TW)、技嘉 (2376-TW)、輔信 (2405-TW)、AMAX-KY(6933-TW)、藍天 (2362-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、宏碁 (2353-TW) 以及英業達 (2356-TW) 通通跌逾半根停板。 

美國 ISM 製造業數據疲軟，經濟成長引發擔憂，恐慌指數 VIX 也衝高超過 30%，使得四大指數全面下殺，道瓊指數大 626.15 點或 1.51%，收 40936.93 點；那斯達克指數大跌 577.33 點或 3.26%，收 17136.3 點；S&P 500 指數大跌 119.47 點或 2.12%，收 5528.93 點；費城半導體指數崩跌 399.82 點或 7.75%，收 4759.00 點。 

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台股開盤空頭台積電AI輝達美股

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S&P 5005528.93-2.12%
費城半導體4759.001-7.75%
NASDAQ17136.298-3.26%
道瓊指數40936.93-1.51%
聯發科1140-6.56%
鴻海179-3.24%
日月光投控144.5-4.62%
台達電376-4.20%
聯電53.6-2.72%
廣達252-7.35%
緯穎1700-7.61%
奇鋐521-8.60%
技嘉248.5-4.61%
輔信20.35-6.86%
艾瑪斯-KY216-5.68%
藍天53.9-5.77%
尼得科超眾226-6.22%
﻿宏碁41.65-4.36%
英業達42.55-4.60%
台積電900-4.26%
輝達108-9.53%

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加權指數法興(購) 槓桿9.88
加權指數法興(售) 槓桿4.75
聯發科法興(購) 槓桿9.75
鴻海法興(購) 槓桿6.87
鴻海法興(購) 槓桿6.4
日月光投控法興(購) 槓桿8.36
台達電法興(購) 槓桿5.7
台積電法興(購) 槓桿8.67
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