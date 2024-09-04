〈台股開盤〉股災空襲警報再次拉響 崩跌逾千點 半導體、AI淪重災區

美股昨 (3) 日殺聲隆隆，四大指數重摔，台股今 (4) 日開盤即跳空下殺逾千點，最低跌至 20922.17 點，一度失守 21000 點大關，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍跌逾 900 點，也摜破所有均線，預估成交量 6700 億元。除電子權值股全倒外，AI 族群更是重災區。

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美國 ISM 製造業數據疲軟，經濟成長引發擔憂，恐慌指數 VIX 也衝高超過 30%，使得四大指數全面下殺，道瓊指數大 626.15 點或 1.51%，收 40936.93 點；那斯達克指數大跌 577.33 點或 3.26%，收 17136.3 點；S&P 500 指數大跌 119.47 點或 2.12%，收 5528.93 點；費城半導體指數崩跌 399.82 點或 7.75%，收 4759.00 點。