〈台股開盤〉股災空襲警報再次拉響 崩跌逾千點 半導體、AI淪重災區
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 09:53
美股昨 (3) 日殺聲隆隆，四大指數重摔，台股今 (4) 日開盤即跳空下殺逾千點，最低跌至 20922.17 點，一度失守 21000 點大關，雖然隨後跌幅稍收斂，但仍跌逾 900 點，也摜破所有均線，預估成交量 6700 億元。除電子權值股全倒外，AI 族群更是重災區。
權值股全面走跌，台積電 (2330-TW) 重摔 47 元，跌逾半根停板，失守 900 元大關，聯發科 (2454-TW) 慘摔跌逾半根停板，跌幅逾 6%，鴻海 (2317-TW) 跌逾 4%。另外，日月光 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 同樣跌逾半根停板，跌幅超過 6%，聯電 (2303-TW) 則跌逾 4%。
輝達 (NVDA-US) 昨天狂瀉近 10%，台股 AI 族群成為重災區。廣達 (2382-TW) 跌逾半根停板，跌逾 7%，緯穎 (6669-TW) 也跌逾 7%，奇鋐 (3017-TW)、技嘉 (2376-TW)、輔信 (2405-TW)、AMAX-KY(6933-TW)、藍天 (2362-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、宏碁 (2353-TW) 以及英業達 (2356-TW) 通通跌逾半根停板。
美國 ISM 製造業數據疲軟，經濟成長引發擔憂，恐慌指數 VIX 也衝高超過 30%，使得四大指數全面下殺，道瓊指數大 626.15 點或 1.51%，收 40936.93 點；那斯達克指數大跌 577.33 點或 3.26%，收 17136.3 點；S&P 500 指數大跌 119.47 點或 2.12%，收 5528.93 點；費城半導體指數崩跌 399.82 點或 7.75%，收 4759.00 點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股又狂崩千點快進場搶便宜？看2個技術面指標
- 輝達重挫蝴碟效應+外資割韭菜！逃命要緊更大崩跌還在後？！
- 輝達市值一夜蒸發2,789億美元 日本、韓國股市不支倒地
- 輝達市值蒸發2790億美元 創美國上市公司史上最大單日崩跌
下一篇