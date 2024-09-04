輝達領跌台股嚇趴 法人：美經濟仍有韌性 可把握9月低點布局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 10:59

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AI 霸主輝達 昨 (3) 日崩跌 9.53%，市值縮水 2790 億美元，讓科技股全面承壓，台積電 ADR 重摔 6.53%，美股恐慌指數 VIX 則上漲超過 30%。國泰投信分析，主因是市場對輝達的展望期待過高，雖財報亮麗，但未達市場最樂觀的預期，引發賣壓出籠，加上輝達收到美國司法部傳票，涉嫌違反反壟斷法，種種利空因素影響股價。

美國日前發布經濟數據，8 月 ISM 製造業指數雖由 46.8 升至 47.2，但仍連續第五個月處於收縮區間，製造業 PMI 指數也不如預期，投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫，連帶週二 (3 日) 美股四大指數收黑，那指重挫 3.26%、費半狂瀉 7.75%。加權指數 4 日一度暴跌千點，失守 21000 點關卡。

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國泰台灣 5G+(00881-TW) 經理人蘇鼎宇認為，本週五交易者將迎接美國關鍵就業數據，以及下週的蘋果新機發表會，AI 目前尚在軍備競賽中，各家大廠剛鳴槍起跑，明年下半年在各產業面的應用會更明顯，預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性的改變，不投資科技產業的風險更大，可把握股市相對較弱的 9 月份低點，善用科技型 ETF 分批進場。

就長線投資策略來說，AI 發展仍是不可逆的大趨勢，潛在的回檔反而是另一個買入機會，國泰投信提醒，從第二季 GDP、初領失業金人數、零售銷售等數據顯示，美國經濟仍具有相當韌性，僅因部分經濟數據表現不佳，就判定景氣會衰退過於武斷，在消費、生產及就業穩健增長下，經濟要迅速進入崩盤並沒有那麼容易。