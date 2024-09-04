search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 佳必琪(6197)8月營收6.49億元年增率高達50.09％

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 14:15


佳必琪(6197-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣6.49億元，年增率50.09%，月增率0.4%。

今年1-8月累計營收為45.22億元，累計年增率51.09%。

最新價為153元，近5日股價下跌-10.93%，相關零組件業下跌-0.47%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1787 張
  • 外資買賣超：-934 張
  • 投信買賣超：-682 張
  • 自營商買賣超：-171 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 6.49億 50% 0%
24/7 6.46億 57% 8%
24/6 6.00億 59% -3%
24/5 6.21億 78% 16%
24/4 5.35億 59% -5%
24/3 5.63億 30% 71%

佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收佳必琪

相關行情

台股首頁我要存股
佳必琪153-6.13%
美元/台幣32.20.43%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

偏弱
佳必琪

95.24%

勝率

延伸閱讀


Empty