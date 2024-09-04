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〈美股熱門股〉輝達盤中跌逾7% 拖累費半指數崩逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-04 00:53

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〈美股熱門股〉輝達盤中跌逾7% 拖累費半指數崩逾6%(圖：REUTERS/TPG)

人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周二 (3 日) 盤中股價一度挫逾 8%，市值蒸發超過 2,400 億美元，同時也推動包含 30 家晶片相關公司的費城半導體指數下跌 6.1%。有分析指出，周二的拋售可能是業績公布後的低迷，再加上投資人普遍轉向更便宜的股票。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價跌幅略有收窄至 7.71%，每股暫報 110.17 美元。


Murphy & Sylvest wealth Management 市場策略師、資深財富經理 Paul Nolte 認為，輝達的拋售很可能是業績公布後的低迷，再加上投資人普遍轉向更便宜的股票。Nolte 說：「輝達和 AI 類股一段時間以來一直是美股的寵兒，看到暫時退居二線並不足為奇。投資人最大的問題是 AI 運算的硬體的巨額支出的回報率」

在半導體股下跌之際，人們對用於 AI 運算的硬體的巨額支出能否持續存在疑問。在微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)等公司大舉支出的背景下，輝達和其他晶片製造商的收入出現飆升。但這些買家從支出中獲得的收入成長相對較少，投資人開始擔心這種情況能持續多久。

英特爾公司 (INTC-US) 是今年費城半導體指數中表現第二差的股票，周二跌幅最大高達 7.4%。外媒上周曾報導，該公司據說正在與投資銀行家探討各種選擇，包括分拆其產品設計和製造業務。

另外，晶片設備製造商科磊 (KLAC-US) 和應用材料 (AMAT-US) 股價周二盤中跌幅也超過 6%、全球最大的晶片合約製造商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美股 ADR 下跌 6.5%。

輝達股價在 8 月 28 日公布財報後的 3 天內下跌 12%，儘管如此該股今年仍是標普 500 指數中表現最好的股票，漲幅達 122%。

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輝達AI人工智慧晶片費城半導體指數費半股價產業

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費城半導體4828.37-6.41%
S&P 5005557.52-1.61%
台積電940-0.84%
微軟411.74-1.29%
Alphabet公司159.06-2.64%
英特爾20.38-7.53%
科磊753.01-8.11%
應用材料185.395-6.01%
台積電161.965-5.67%
輝達110.49-7.44%

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