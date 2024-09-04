〈美股熱門股〉輝達盤中跌逾7% 拖累費半指數崩逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-04 00:53

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人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周二 (3 日) 盤中股價一度挫逾 8%，市值蒸發超過 2,400 億美元，同時也推動包含 30 家晶片相關公司的費城半導體指數下跌 6.1%。有分析指出，周二的拋售可能是業績公布後的低迷，再加上投資人普遍轉向更便宜的股票。

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Murphy & Sylvest wealth Management 市場策略師、資深財富經理 Paul Nolte 認為，輝達的拋售很可能是業績公布後的低迷，再加上投資人普遍轉向更便宜的股票。Nolte 說：「輝達和 AI 類股一段時間以來一直是美股的寵兒，看到暫時退居二線並不足為奇。投資人最大的問題是 AI 運算的硬體的巨額支出的回報率」

英特爾公司 (INTC-US) 是今年費城半導體指數中表現第二差的股票，周二跌幅最大高達 7.4%。外媒上周曾報導，該公司據說正在與投資銀行家探討各種選擇，包括分拆其產品設計和製造業務。

另外，晶片設備製造商科磊 (KLAC-US) 和應用材料 (AMAT-US) 股價周二盤中跌幅也超過 6%、全球最大的晶片合約製造商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美股 ADR 下跌 6.5%。