觀光財將再創高！WTTC：旅遊業將為今年全球GDP貢獻11.1兆美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-03 16:13

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根據世界旅遊觀光協會 (WTTC) 的最新年度報告，隨著飯店、遊輪和航班增加，今年全球每 10 美元支出中就有 1 美元用於旅行，這一數字創下歷史新高。

WTTC 預估，旅遊和觀光業今年對全球 GDP 的貢獻將年增 12.1% 至 11.1 兆美元，佔全球 GDP 的 10%，比 2019 年創下的前紀錄增加約 7.5%。旅遊和觀光業對全球 GDP 的貢獻達到了新的高度。

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該非營利組織執行長 Julia Simpson 說：「儘管去年人們擔心全球經濟將陷入衰退和高通膨，但我們今年預期旅遊和觀光業將成為全球真正的經濟動力。」

WTTC 表示，美國、中國和德國的旅遊支出對 GDP 的貢獻將最大。

WTTC 預估，到 2024 年，旅遊和觀光業將提供近 3.48 億個就業職缺，比 2019 年的疫情前最高紀錄增加 1360 萬個。該產業仍在持續招聘來填補這個產業迅速上升的人力需求。

美國旅遊協會指出，該國觀光餐旅業目前有 100 萬個職缺。根據 WTTC 數據，去年美國相關從業人員數量約 2700 萬人。