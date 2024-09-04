網家旗下廿一世紀 推自行車訂閱服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-04 11:59

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網家 (8044-TW) 旗下金融科技公司 21st FinTech(廿一世紀數位科技) 繼推出手機、筆電訂閱方案後，今 (4) 日再宣布攜手 GIANT 捷安特，合作推出市場首見的「goride 輕鬆騎訂閱制專案」，月租費 1633 元起，主打較按次計費的共享單車和機車更加實惠，首波推出涵蓋多達 6 款電動輔助自行車款、2 款公路自行車。

廿一世紀說明，相較市場上其他的共享單車 / 機車租賃模式，「goride 輕鬆騎專案」針對長期騎乘族群沒有限制使用，不受共享單車的借還點和共享機車的營運區域限制，無需擔心歸還和停車問題。

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廿一世紀數位科技總經理周厚宇表示，21st FinTech 看好訂閱制服務在台灣的發展潛力，積極針對不同產品屬性，規劃更符合消費者需求的整合型訂閱服務，此次攜手巨大推專屬單車市場的訂閱服務，藉此推動綠色交通普及。