命名公佈！華為余承東官宣三折疊新機叫Mate XT非凡大師

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-03 12:27

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繼昨 (2) 日在微博官方帳號宣佈下周二 (10 日) 正式召開新品發佈會後，華為今 (3) 日上午發微博公告新機名稱，即將在下周二發佈的三摺疊新機將命名為華為 Mate XT 非凡大師。

華為常務董事、終端 BG 董事長暨車 BU 董事長余承東今 (3) 日上午也在微博上表示，三摺疊手機將是華為非凡大師系列產品，並寫道：「歡迎非凡大師品牌新成員：HUAWEI Mate XTIULTIMATE DESIGN。」

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目前，華為暫未公佈新機外觀設計，預計為此前曝光的三摺疊手機。

《IT 之家》報導，華為三折疊手機已經多次曝光，摺疊後並不算厚重，展開後機身右側提供一個類似「筆槽」的結構，同時該手機採用內折加外折加雙鉸鏈設計，螢幕約為 10 英寸，搭載麒麟 9 系列平台，排期「早於 Mate 70」。