命名公佈！華為余承東官宣三折疊新機叫Mate XT非凡大師
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-03 12:27
繼昨 (2) 日在微博官方帳號宣佈下周二 (10 日) 正式召開新品發佈會後，華為今 (3) 日上午發微博公告新機名稱，即將在下周二發佈的三摺疊新機將命名為華為 Mate XT 非凡大師。
華為常務董事、終端 BG 董事長暨車 BU 董事長余承東今 (3) 日上午也在微博上表示，三摺疊手機將是華為非凡大師系列產品，並寫道：「歡迎非凡大師品牌新成員：HUAWEI Mate XTIULTIMATE DESIGN。」
目前，華為暫未公佈新機外觀設計，預計為此前曝光的三摺疊手機。
《IT 之家》報導，華為三折疊手機已經多次曝光，摺疊後並不算厚重，展開後機身右側提供一個類似「筆槽」的結構，同時該手機採用內折加外折加雙鉸鏈設計，螢幕約為 10 英寸，搭載麒麟 9 系列平台，排期「早於 Mate 70」。
此外，根據天眼查 App 顯示，華為此前已申請註冊多個「MATEXT」商標，國際分類涉及科學儀器、網站服務，部分商標目前已成功註冊。此外，華為還申請註冊多個「非凡大師」、「ULTIMATE DESIGN」商標，當前商標狀態多為等待實質審查。
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