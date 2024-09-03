〈台股盤後〉電子權值股疲軟 季線壓制下量縮橫盤整理 收跌142點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 14:11
台股今 (3) 日受制於解套賣壓，終場下跌 142.89 點或 0.64%，指數收在 22092.21 點，成交值 2897.13 億元，量能持續不到 3000 億元， 台股電子股指標台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及大立光 (3008-TW) 收黑，只有鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 2 元 1.09%，市場專家指出，本波段台股受制於均線壓力，已在季線下量縮盤整 11 日，雖然今天仍收在月線之上，但不宜過度樂觀。
9 月 3 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.105 元、貶值 8.4 分，成交金額 12.2 億美元。
資深證券分析師黃漢成指出，台股目前呈現高檔量縮走勢，並且有主力撤守的狀況出現，大盤將考驗 8 月 23 日的低點 21935 點能否有守，不然台股再打第二隻腳的可能性一直在升高之中。而且 外資空單口數高達 4 萬口，也對多方不利。
資深證券分析師簡伯儀指出，目前台股量縮走勢之下，要注意美的就業數據及 Fed 的利率決策態度。
台股今天早盤開在 22240.11 點，最高 22303.5 點，最低爲收盤的 22092.21 點，成交值萎縮爲 2897.13 億元，下跌 142.89 點點或 0.64%，類股上食品股上漲 0.32%，電子類股下跌 0.63 %，占大盤成交 63.89%，金融股下跌 0.74%，成交比重占大盤 4.44%。
今天台股以鴻海的表現最靚，其次在 PCB 族群的台光電 (2383-TW)、金像電，機器人概念的穎漢 (4562-TW)、羅昇 (8374-TW) 、盟立 (2464-TW) 表現亮麗，但台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價收盤同步下跌 。
台股 ABF 概念股今天表現上，欣興 (3037-TW) 、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 收盤同步下跌。
航運族群僅長榮 (2603-TW) 、萬海 (2615-TW) 收平盤，陽明 (2609-TW) 收跌 0.65 元或 0.87%，以 61.8 元作收。
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