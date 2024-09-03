立碁才列處置股關禁閉 又列注意股 股價飆速急煞車

LED 封裝廠立碁 ( 8111-TW ) 近來漲勢強勁，近 10 日最高漲幅逾四成，今 (3) 日起遭證交所列為處置股，盤中股價走低，終場下跌 3.42%，成交量 2965 張，較前一日量縮逾四分之一。

證交所公告，立碁今日起列為處置股，期間為 09/03-09/16；另外，立碁尚於處置期間，最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 31.19%，當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大 5.99 倍，當日週轉率達 11.17%，今日又列為注意股。