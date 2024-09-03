立碁才列處置股關禁閉 又列注意股 股價飆速急煞車
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 14:55
LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 近來漲勢強勁，近 10 日最高漲幅逾四成，今 (3) 日起遭證交所列為處置股，盤中股價走低，終場下跌 3.42%，成交量 2965 張，較前一日量縮逾四分之一。
證交所公告，立碁今日起列為處置股，期間為 09/03-09/16；另外，立碁尚於處置期間，最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 31.19%，當日之成交量較最近六十個營業日日平均成交量放大 5.99 倍，當日週轉率達 11.17%，今日又列為注意股。
立碁公告自結 7 月營收 6600 萬元，年增 15.7%；稅前淨利 1100 萬元，年增 83.3%；稅後純益 1100 萬元，年增 83.3%，每股純益 0.1 元；累計前 7 月營收 4.55 億元，年減 0.28%；稅後純益 3000 萬元，每股純益 0.55 元。
受歐美市場法令限制，立碁充電樁產品訂單成長不如預期，要等到第四季或明年上半年較為明朗；另外，隨 AI 發展，立碁開發 SiP(系統級封裝) 可應用產品增加，後續出貨動能受矚目。
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