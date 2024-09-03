〈台股開盤〉台積電持穩撐場 量能不出震盪幅度縮小 緊守22200點關
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-03 09:58
美股周一勞動節休市，台股今 (3) 日延續量縮震盪走勢，開盤 22261.62 點，小漲 26.52 點，一度翻黑後快速震盪走高，守住 22200 點，台積電也維持在平盤之上，但在量能不出下，早盤震盪區間縮小至不到百點，全日估量不到 2500 億元。
法人認為，雖短線在量能不出下，指數難有好表現，但考量旺季 8 月營收公布、蘋果發表新機、FED 將啟動降息，且下檔半年線至月線支撐不弱，預期台股震盪守支撐後將突破季線，先挑戰 22650 壓力再震盪。
觀察今日早盤權值股表現，台積電 (2330-TW) 開平盤 948 元，早盤暫在平盤上下震盪、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等小漲 1%，聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW) 等漲跌互見。
強勢指標股方面，PCB 族群強勢，楠梓電 (2316-TW) 大漲 9% 直逼漲停，台光電 (2383-TW)、金像電 (2368-TW) 等漲逾 5%、台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、富喬 (1815-TW) 等漲 4%，華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等均走揚。
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