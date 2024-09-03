〈台股開盤〉台積電持穩撐場 量能不出震盪幅度縮小 緊守22200點關

美股周一勞動節休市，台股今 (3) 日延續量縮震盪走勢，開盤 22261.62 點，小漲 26.52 點，一度翻黑後快速震盪走高，守住 22200 點，台積電也維持在平盤之上，但在量能不出下，早盤震盪區間縮小至不到百點，全日估量不到 2500 億元。