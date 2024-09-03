劉德音：AI是未來產業升級契機 政府應協助提高生產力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 13:23

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劉德音今日以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表演講，並以台積電為例，指出台積電在五年內就在集團內部推動 AI，過往製程工程師每天要看數百張 SPC(統計製程管制) 圖表，但隨著技術越趨複雜，現階段每日有高達上萬張圖表，已經不是人類可以應付的，因此透過 AI 協助，提高公司生產力。

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劉德音進一步說，AI 將改變公司組織，儘管帶來挑戰，但也將產生很多不同的商業模式，尤其台灣具有包容性的文化，如 Uber，就是透過在原來產業上兼具包容與創新，因此如何運用 AI 方法提升生產力，並主導經濟發展，讓大家具備更高生產力，特別是中小企業。

此外，劉德音也指出台灣優勢，指出科學園區在當初設立時，引進很多國外人才，讓很多新創能夠在新竹發跡，當時新竹科學園區設立一個基本窗口，直到後來經歷在美國建廠，就感受到沒有單一窗口的痛苦。