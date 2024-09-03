劉德音：AI是未來產業升級契機 政府應協助提高生產力
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 13:23
行政院經濟發展委員會今 (3) 日召開第一次顧問會議，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前董事長劉德音指出，人工智慧 (AI) 絕對是未來產業升級的契機，而台灣八九成產業都是中小企業，無法得到 AI 的滋潤，所以需要政府協助導入，讓台灣中小企業生產力增加。
劉德音今日以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表演講，並以台積電為例，指出台積電在五年內就在集團內部推動 AI，過往製程工程師每天要看數百張 SPC(統計製程管制) 圖表，但隨著技術越趨複雜，現階段每日有高達上萬張圖表，已經不是人類可以應付的，因此透過 AI 協助，提高公司生產力。
劉德音進一步說，AI 將改變公司組織，儘管帶來挑戰，但也將產生很多不同的商業模式，尤其台灣具有包容性的文化，如 Uber，就是透過在原來產業上兼具包容與創新，因此如何運用 AI 方法提升生產力，並主導經濟發展，讓大家具備更高生產力，特別是中小企業。
此外，劉德音也指出台灣優勢，指出科學園區在當初設立時，引進很多國外人才，讓很多新創能夠在新竹發跡，當時新竹科學園區設立一個基本窗口，直到後來經歷在美國建廠，就感受到沒有單一窗口的痛苦。
劉德音進一步說，台灣具備特有的工程師文化，還有便捷交通運輸，可以讓公司兩千個工程師從台中廠到台南廠，再加上完善的資通網路，以及各企業建立的產業生態系，因此認為政府如果有一個目標的產業，並不需要急著選贏家，可以先從建立生態圈開始做起，不但可以讓將來成功的公司更為成功，也可以讓公司更成功。
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