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台股

〈台股盤後〉收漲66點險登10日線 周線收紅月線拉出長下影線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 14:08

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〈台股盤後〉收漲66點險登10日線 周線收紅月線拉出長下影線。(鉅亨網資料照)

台股今 (30) 日開高後震盪，大型權值股普遍都在平盤附近徘徊，終場以小漲 66.24 點作收，收在 22268.09 點，驚險守住 10 日線，成交量放大到 4,008 億元，周線收紅，全周上漲 110 點；月線雖收黑，但拉出長達 2606 點下影線。

電子權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 挑戰 5 日線失利，終場小漲 0.11%，收在 944 元，鴻海 (2317-TW) 收平盤，聯發科 (2454-TW) 則小跌近 1%，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 上漲近 2%，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 漲幅都在 1% 左右，支撐大盤走勢。


傳產金融類股今日也有不錯表現，航運受惠萬海 (2615-TW) 釋出後市樂觀看法，今日帶量強長 5%，連帶拉抬族群勁揚，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 漲幅都超過 1%，金控的富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都有 1% 左右的漲幅。

市場持續聚焦光通訊，指標股聯亞 (3081-TW) 繼昨日漲停後，今日再度爆量強攻漲停，其他如前鼎 (4908-TW)、統新 (6426-TW)、波若威 (3163-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 也都上漲表態，漲幅約 2-6%，漲勢相當凌厲。

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台積電9440.11%
陽明64.52.54%
聯發科1240-0.80%
聯電55.51.65%
台達電399.50.50%
日月光投控153.50.99%
萬海82.94.67%
長榮1881.90%
富邦金91.90.66%
訊芯-KY2472.92%
國泰金63.50.63%
聯亞1759.72%
前鼎1056.28%
統新62.35.77%
波若威1730.00%
鴻海184.50.00%
聯電 ADR8.660.70%
台積電169.15-0.03%
日月光投資控股9.841.23%

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加權指數法興(售) 槓桿5.4
台積電法興(購) 槓桿6.41
台積電法興(購) 槓桿4.75
聯發科法興(購) 槓桿8.53
台達電法興(購) 槓桿4.81
日月光投控法興(購) 槓桿8.58
訊芯-KY法興(購) 槓桿5.53
鴻海法興(購) 槓桿5.64
鴻海法興(購) 槓桿6.83

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