〈台股盤後〉收漲66點險登10日線 周線收紅月線拉出長下影線

台股今 (30) 日開高後震盪，大型權值股普遍都在平盤附近徘徊，終場以小漲 66.24 點作收，收在 22268.09 點，驚險守住 10 日線，成交量放大到 4,008 億元，周線收紅，全周上漲 110 點；月線雖收黑，但拉出長達 2606 點下影線。