〈台股開盤〉上漲逾百點10日線附近震盪 台積電持穩 光通訊成亮點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 09:51
隨著美股指數反彈，台股今 (30) 日早盤開高，由台積電、聯電領軍上攻，一度上漲超過 110 點達 22,313 點，但在追價意願有限下，漲幅不斷收斂，10 日線大關得而復失，預計今日成交量 3,000 億元，較昨日減少。
電子權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最高達 947 元，向上挑戰 5 日線，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 皆小跌 1%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、台達電 (2308-TW) 則上漲超過 1%。
傳產類股今日也有不錯表現，航運、油電燃氣、生技醫療、營建類股漲幅均在 1.2% 以上；個股方面，台塑化 (6505-TW)、長榮 (2603-TW) 漲幅超過 1%，金控的富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也都有 1% 左右的漲幅，支撐大盤走勢。
市場持續聚焦光通訊，指標股聯亞 (3081-TW) 繼昨日漲停後，今日再度爆量強攻漲停，早盤成交值高居全台股第二，其他如波若威 (3163-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 也都上漲表態。
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