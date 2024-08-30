〈台股開盤〉上漲逾百點10日線附近震盪 台積電持穩 光通訊成亮點

隨著美股指數反彈，台股今 (30) 日早盤開高，由台積電、聯電領軍上攻，一度上漲超過 110 點達 22,313 點，但在追價意願有限下，漲幅不斷收斂，10 日線大關得而復失，預計今日成交量 3,000 億元，較昨日減少。