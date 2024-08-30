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台股

〈台股開盤〉上漲逾百點10日線附近震盪 台積電持穩 光通訊成亮點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-30 09:51

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〈台股開盤〉追價意願有限 漲幅不到百點 十日線大關得而復失。(鉅亨網資料照)

隨著美股指數反彈，台股今 (30) 日早盤開高，由台積電、聯電領軍上攻，一度上漲超過 110 點達 22,313 點，但在追價意願有限下，漲幅不斷收斂，10 日線大關得而復失，預計今日成交量 3,000 億元，較昨日減少。

電子權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 最高達 947 元，向上挑戰 5 日線，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 皆小跌 1%，聯電 (2303-TW)(UMC-US)、台達電 (2308-TW) 則上漲超過 1%。


傳產類股今日也有不錯表現，航運、油電燃氣、生技醫療、營建類股漲幅均在 1.2% 以上；個股方面，台塑化 (6505-TW)、長榮 (2603-TW) 漲幅超過 1%，金控的富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也都有 1% 左右的漲幅，支撐大盤走勢。

市場持續聚焦光通訊，指標股聯亞 (3081-TW) 繼昨日漲停後，今日再度爆量強攻漲停，早盤成交值高居全台股第二，其他如波若威 (3163-TW)、訊芯 - KY(6451-TW) 也都上漲表態。

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台積電9450.21%
鴻海1850.27%
訊芯-KY250.54.38%
波若威1740.58%
聯亞1706.58%
兆豐金38.90.00%
中信金32.80.61%
富邦金92.10.88%
長榮186.51.08%
台塑化57.21.96%
台達電402.51.26%
聯電54.90.55%
聯發科1240-0.80%
台積電169.15-0.03%
聯電 ADR8.660.70%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.12
加權指數法興(售) 槓桿5.34
台積電法興(購) 槓桿6.35
台積電法興(購) 槓桿4.71
鴻海法興(購) 槓桿6.71
鴻海法興(購) 槓桿5.44
訊芯-KY法興(購) 槓桿5.29
台達電法興(購) 槓桿4.65
聯發科法興(購) 槓桿8.52

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