〈台股盤後〉攻高只演半場好戲 收跌32點 成交量創7個月低

台股今 (2) 日量縮震盪，開盤後最高來到 22439.31 點，盤中翻黑，最低來到 22178.04 點，高低震盪逾 260 點，收盤下跌 32.99 點或 0.15%，收 22235.1 點，失守 10 日線，成交量僅 2862 億元，創逾 7 個月新低。

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電子股普遍走弱，矽力 *-KY 重挫 7.8%、奇鋐跌半根停板、群創、技嘉跌 2-3%；高價股也臉綠，健策跌 5%、川湖跌 4.7%、嘉澤及緯穎、祥碩等都有 2% 上下的跌幅；而華碩漲 3%、智邦漲 4%，為相對強勢電子指標。