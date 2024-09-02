〈台股盤後〉攻高只演半場好戲 收跌32點 成交量創7個月低
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-02 14:13
台股今 (2) 日量縮震盪，開盤後最高來到 22439.31 點，盤中翻黑，最低來到 22178.04 點，高低震盪逾 260 點，收盤下跌 32.99 點或 0.15%，收 22235.1 點，失守 10 日線，成交量僅 2862 億元，創逾 7 個月新低。
台積電 (2330-TW) 午後一度翻黑，但尾盤在近 2500 張大單敲進下，小漲 4 元或 0.4%，收 948 元；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 以及聯電等均全面收黑。
電子股普遍走弱，矽力 *-KY 重挫 7.8%、奇鋐跌半根停板、群創、技嘉跌 2-3%；高價股也臉綠，健策跌 5%、川湖跌 4.7%、嘉澤及緯穎、祥碩等都有 2% 上下的跌幅；而華碩漲 3%、智邦漲 4%，為相對強勢電子指標。
除了智邦外，其他網通業者如正基一度攻上漲停，收盤漲 9%、東訊漲 7.7%、訊舟、鐳洋科技、永道 - KY 均漲約半根停板、康詮電訊、神準等均漲超過 4%。
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