台寶新藥仍處開發、臨床試驗階段 H1稅後虧損1.3億

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台寶生醫指出，今年以來在新藥開發與 CDMO 二大業務都有明顯進展。其中，旗下退化性關節炎細胞新藥 Chondrochymal 已向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 提交三期臨床試驗申請，可望在今年內啟動三期臨床收案。而 TRK-001 新藥則已取得美國臨床二期臨床試驗許可，適應症治療腎臟移植抗排斥，目標年底前開展多國多中心臨床收案。