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台寶新藥仍處開發、臨床試驗階段 H1稅後虧損1.3億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-13 14:20

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台寶新藥仍處開發、臨床試驗階段，H1稅後虧損1.3億。(圖：shutterstock)

台寶生醫 (6892-TW) 公告上半年財報指出，由於旗下新藥仍處於研究開發，以及臨床試驗階段，因此上半年稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 2.02 元。 

台寶生醫表示，雖然尚未開始獲利，但受惠 CDMO 收入增加，帶動上半年營收表現，上半年營收 2772 萬元，年增 1.24 倍。 


台寶生醫指出，今年以來在新藥開發與 CDMO 二大業務都有明顯進展。其中，旗下退化性關節炎細胞新藥 Chondrochymal 已向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 提交三期臨床試驗申請，可望在今年內啟動三期臨床收案。而 TRK-001 新藥則已取得美國臨床二期臨床試驗許可，適應症治療腎臟移植抗排斥，目標年底前開展多國多中心臨床收案。 

CDMO 方面，台寶生醫的細胞治療廠在今年 5 月通過 TFDA 查核，取得 PIC/S GMP 先導工廠認證，成為國內第一家通過異體間葉幹細胞新藥 GMP 審查的藥廠。 

展望下半年，台寶生醫表示，從目前的接單狀況來看，CDMO 收入的認列高峰將落在第四季，因此看好下半年營運優於上半年，今年全年有望超過去年表現。 

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