台寶退化性關節炎新藥申請台灣三期臨床 攜手泰宗搶攻逾50億商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-14 18:17

台寶生醫 (6892-TW) 今 (14) 日公告，旗下退化性關節炎細胞新藥向台灣衛福部提交三期臨床試驗申請 (IND)，為台寶第一個挺進三期臨床階段的新藥產品。為加速新藥未來的商轉，台寶也與泰宗(4169-TW) 簽訂合作意向書，一同搶攻超過 50 億的退化性關節炎商機。

台寶退化性關節炎細胞新藥 Chondrochymal®，此次試驗預計在臺中榮總召收 222 位膝骨關節炎病患，進行安慰劑對照的平行分組試驗，評估 Chondrochymal® 的長效作用與安全性，目標 2028 年第一季完成三期臨床試驗。

台寶營運長楊鈞堯表示，根據二期臨床試驗數據顯示，所有受試者經過單劑量 Chondrochymal® 治療 24 週後，顯著緩解膝關節骨關節炎導致的疼痛以及僵硬，且安全性良好，未產生任何與試驗相關的嚴重不良反應，對下一階段的三期臨床試驗抱持正向樂觀。

另外，為加速 Chondrochymal® 新藥未來的商轉，提前布局國內退化性關節炎藥物市場，台寶與泰宗簽訂合作意向書，由泰宗取得 Chondrochymal® 未來上市後的台灣市場獨家經銷權。憑藉泰宗在國內包括基層診所、地區醫院、區域醫院及醫學中心等，擁有百分百覆蓋率的通路優勢，盼能及時提供病患新的治療選項。

泰宗董事長徐煥清表示，剛通過的再生醫療雙法為細胞醫療產業注入一劑強心針，有了明確的法源，細胞醫療業者可以掌握到未來產品的上市與獲利契機，但細胞醫療產品的銷售模式不同於一般藥品，加上適用病患的族群性相對複雜，也墊高進入門檻。