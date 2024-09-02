NVIDIA財報利空以自身估值修正為主，AI伺服器標的資金接棒

永誠資產管理處 2024-09-02 16:20

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在 NVIDIA 財報之前，先來提提美超微，在 8/9 的專欄文章，當時整篇文章主要就是分析美超微的財報，以及延伸分析 AI 伺服器分潤結構的轉變，與供應鏈機會。

在文章最後，筆者原文提到「若你相信公司公布的展望數字，那完全具備股價低估的買進條件 (當時 500 元左右)。但美超微有財報造假紀錄，並且本次毛利率與原展望落差極大，你是否相信公司的展望呢? 筆者預計短波段仍難激起投行買盤信心」

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而本週遭到興登堡發布做空報告，認為有家族成員間的供應鏈公司假交易疑雲等問題，不只是證實當初筆者對公司不信任，也證實專業機構避而遠之，甚至吸引放空。在投資獲利之前，先確保風險控管，心態穩健，獲利綿延才能走得長遠。

NVIDIA 25Q2 財報，市場利空解讀與股價估值有關

NVIDIA 盤後股價跳跌，跌幅最多達 7.9%，而緩步收斂跌幅後，正式交易跌幅再擴大至 6.4%。

重點財務數據公布與機構法人事前預期 (中值)，整理如下表:

如上表整理，事實上 25Q2 營收、EPS 皆打敗預期 (Double beat)，並且下季營收預期同步打敗市場預期，僅有毛利率未能達到 75.50% 上季的財測值與下季法人預期。

股價的跳跌利空反應，反彈領漲費半，過高的股價位階，影響財務條件必須更加嚴苛，最顯著的就是在事前，機構人人皆知打敗賣方報告預期 288 億，買方報告從供應鏈資料普遍預計 295~300 億元，最終達標。

但下季展望可沒這麼簡單 25Q3 公司營收預期中值為 325 億 ±2%，高標 331.5 億未達「買方的樂觀情境 340~380 億」，成為了利空理由，而新聞媒體下跌找理由，筆者認為最荒謬不解的新聞利空理由是在營收年增率下滑。

如下圖，營收年增率出現下滑



單季的營收年增率會有基期墊高的影響，24Q2 是 AI 營收開始爆發的季度，因此 25Q2 經過 4 季，年增率的基期來到 24Q2，進入高原期，成長從倍增放緩是完全合理可預期的，目前仍是高速成長的 AI 建置階段。

AI 產業趨勢尚未轉變，台股供應鏈投資機會把握今年剩餘 4 個月

真正的評價重點，應放在未來 12 個月 EPS 與自由現金流的數字，以判斷合理估值，而非單靠營收年增率的變化就給出隨便的利空言論。

因為占 45%AI 支出的四大 CSP 廠商都並未下修資本支出，再加上 openAI、xAI 以及法說會提到的主權 AI，是非常高度集中的需求! 因此真正的 AI 產業轉變與潛在利空，關鍵仍是在需求端，開始下修資本支出之時。

當前供給仍然持續擴張，並且供不應求。修正的是輝達過高的股價與預期，並非 AI 產業。輝達因 Blackwell 延後一季，造成部分 Blackwell 晶片的庫存費用，影響毛利率不及預期，並且持續影響到下季，而 Q4 Blackwell 初始出貨階段，輝達毛利率將再向下掉，壓低全年毛利率至 70~71%。

Hopper 系列出貨將接棒在今年底之前持續出貨成長，相對穩定的毛利率架構，反而建議投資人對於 AI 看短不看長，台股供應鏈盡快把握今年底以前的投資機會，等到明年 GB200 大量出貨，獲利率不如預期，或時間拖得愈久，需求端變動有所不測。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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