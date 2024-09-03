中華信評：AI助攻科技業信用展望持穩 二大傳產仍有壓

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 00:47

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中華信評發布 2024 年台灣前 50 大企業信用展望，整體來說，財務體質皆較 2023 年略為提升，其中，科技業的改善幅度最為明顯，在 AI 相關應用強勁需求下，台灣半導體企業的獲利顯著增加，2025 年可望進入超級景氣循環週期；不過，非科技業復甦狀況分歧，化學品及水泥業受到中國高自給率目標影響，加遽了競爭壓力。

中華信評副首席分析師郭彥煒表示，強勁的人工智慧相關需求，將帶動科技子產業的成長，前 50 大企業中的科技業者中，半導體多達 8 家，包括台積電、聯電、日月光、聯發科等，零組件包括台達電、國巨等 7 家，EMS 廠包括鴻海、和碩等 5 家，消費性電子則有華碩、宏碁 2 家。

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中華信評預期，2024 至 2026 年，台灣 50 半導體公司的總 EBITDA 複合年成長率將達到約 15% ，而全球其他半導體同業的複合年成長率則將達到約 10%。

郭彥煒指出，在人工智慧蓬勃發展的趨勢下，台積電在先進製程的持續領先地位，為其超越全球同業的主要成長動能。台灣企業的綜合 EBITDA 利潤率略低於亞太區同業，但高於全球平均水準。

隨著蘋果即將發表 iPhone 16 新機，郭彥煒認為，預期今年出貨量呈現平穩復甦，第四季才會見到放量，比較大的發酵動能將落在 2025 年，樂見 AI 智慧型手機帶動需求成長，從台積電法說展望亦可看到此方向，明年可望進入半導體上升周期。

中華信評指出，與去年同期相比，所授評的企業中約有 90% 的企業評等展望維持「穩定」，企業部門的淨評等趨勢在過去六個月間有所改善，但在截至 2024 年 6 月底時仍為負值。評等趨勢仍為負值的原因為大宗商品業 (包括水泥業與化學品業) 數個企業的績效表現仍疲弱。中國不動產業的需求偏低與供給過剩現象，使獲利能力受限並加劇競爭。