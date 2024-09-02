半年報全出爐！陸國有六大行5家淨利與營收雙降 主要拖累原因是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-02 12:03

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中國《每日經濟新聞》報導，近來股價屢創新高中國國營六大銀行上周五 (8 月 30 日) 完成發佈半年報數據，六大行今年上半年實現歸母凈利 6833.88 億人民幣，低於去年同期的 6900.2 億元，今年上半年合計日賺 37.54 億元。

今年前半年，六大行表現整體穩健，合計營收人民幣 1.8 兆元，歸母凈利 6833.88 億，其中工行營收 4204.99 億元，歸母凈利 1704.67 億元，在 A 股上市銀行中穩居首位，建行營收 3859.65 億元，歸母凈利 1643.26 億元，農行營收 3668.35 億元，歸母凈利 1358.92 億元，中行營收 3170.76 億元，歸母凈利 1186.01 億元，郵儲銀行營收 1767.89 億元，歸母凈利 488.15 億元，交行營收 1323.47 億元，歸母凈利 452.87 億元。

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今年上半年六大行總資產均實現穩健增長，其中工行、建行、農行資產規模均已超過 40 兆人民幣，且上半年增幅均逾 5%。值得一提的是，建設銀行系資產首度躋身「40 兆」俱樂部。

但相較於去年同期，六大行僅農行的營收和凈利年增率雙雙走增，增幅分別為 0.29%、1.99%。

《證券時報》指出，六大行獲利普遍下滑，主要因為利差縮小帶來利息淨收入減少、減費讓利 + 資本市場疲軟拖累中收均在持續。在此背景下，撥備反哺作用仍受到關注，上半年六大行減值準備較去年同期合計減少了約 360 億元，降幅超過 8%，此前已連續三年提提力度下降。

房地產貸款方面，六大行在今年上半年增加對該產業信貸投放，根據中國人民銀行最新公佈的金融機構貸款投向統計報告，今年第二季時房貸餘額 53.1 兆人民幣，上半年增加 1976 億人民幣，較一年前增 427 億元。

另據 21 世紀經濟、《澎湃新聞》報導，六大行存款較半年前成長走緩，且今年第二季季減 34558.72 億元，六大行存款今年上半年] 增加 39315.94 億元，郵儲銀行除外的五大行存款均較半年前減少，農行超過 1.6 兆元，工行超過 9000 億元，建行超過 6500 億元。

個人住房貸款不良率方面，郵儲銀行持續走降，工、農、中、建、交則較去年底走高。截至今年 6 月底，六大行個人住房貸款不良率分別為 0.60%、0.54%、0.58%、0.55%、0.50%、0.48%，而去年底分別為 0.44%、0.42%、0.55%、0.48%、0.55% 和 0.37%。

工行副行長王景武在半年報記者會上表示，該銀行從「增防化治」四方面綜合施策，在落實好房地產融資協調機制的同時，把好資產選擇關，著力構建分散多元均衡的房地產投融資結構，加大風險房企和專案的處置出清力度，提高撥備提取比例，房地產業資產質量總體穩定。

今年以來，大行股價多次創下階段性新高。銀行股受到資金青睞的背後，高股息和低估值特點是重要的助推因素，財通證券出具研究報告指出，國有大型銀行股股價達到歷史新高，背後主要驅動力是長端利率的下降，這為追求穩定收益的投資者提供了高股息資產的吸引力。

多位券商分析師認為，負債端成本改善是凈利差較半年前持平的重要因素。